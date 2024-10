Zion Williamson e Brandon Ingram revelam planos para escalação do Pelicans

Zion Williamson e Brandon Ingram seguem como principais nomes do New Orleans Pelicans para 2024/25. Além disso, os dois contarão com a adição de Dejounte Murray, que chega para conduzir o ataque durante a próxima temporada. No entanto, ainda há uma dúvida: quem será o pivô? A saída de Jonas Valanciunas deixou uma carência na posição, que ainda não foi resolvida.

Durante o Media Day do Pelicans, Brandon Ingram e Zion Williamson deram detalhes dos planos do técnico Willie Green. Uma possibilidade pode ser uma campanha baseada nas formações de small ball com o camisa 1 como pivô. O ala-pivô, porém, afirmou que o trabalho pode ter mudanças jogo após jogo.

“Minha opinião sobre isso, e estou animado para responder, é de que são 82 partidas. É preciso analisar quem é seu adversário. Pode ser que você queira usar uma formulação em um jogo. No próximo você pode querer uma diferente. Somos todos profissionais aqui. Sabemos como é. Todos queremos vencer. Então, faremos o necessário para isso”, afirmou Williamson.

Ingram, por sua vez, foi mais direto. Segundo o ala, a formação deve mesmo trabalhar em small ball, com Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Zion e ele.

“Com Murray, temos outro jogador que ataca a cesta. Então, isso tira a atenção de muita gente em quadra. Ainda temos o (CJ McCollum) na ala, Zion atacando o garrafão, Dejounte atacando o garrafão e arremessando, com Herb Jones arremessando e pegando rebotes. A atenção não vai estar em apenas uma pessoa. Vamos poder jogar basquete”, garantiu.

Por fim, Williamson comentou sobre a adição de Murray. Em poucos dias de treino, o jogador de 24 anos já revelou estar impressionado com o novo companheiro. As habilidades defensivas, principalmente, chamaram a atenção durante os treinamentos de pré-temporada do Pelicans.

“Houve momentos em que eu estava na lateral rindo porque era tipo ‘cara, ele desviou essa também’”, compartilhou Williamson, que revelou que Murray teve três roubos de bola em um treino. “É empolgante (ter Murray no time). Só precisamos nos ajustar do nosso lado”, completou o astro.

O Pelicans estreia na temporada 2024/25 no dia 23 de outubro, contra o Chicago Bulls, em casa. Como na temporada passada, a equipe busca retornar à pós-temporada, mas com o objetivo de manter todos os seus titulares saudáveis até lá.

