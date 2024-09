Pelicans teria substituto para Larry Nance Jr

O pivô Larry Nance Jr. teve duas boas temporadas com o New Orleans Pelicans. Pela equipe, ele se destacou principalmente pela capacidade de complementar o estilo de jogo de Zion Williamson. No entanto, o jogador de 31 anos precisou ser enviado na troca por Dejounte Murray e foi para o Atlanta Hawks. Assim, o time de Louisiana ficou com um ‘buraco’ na rotação.

Nas últimas semanas, porém, o cenário mudou completamente. Sem realizar qualquer troca ou novo contrato, o Pelicans pode ter encontrado em Karlo Matkovic o substituto para Larry Nance Jr. Escolha de segunda rodada em 2022, o croata passou por lesões que adiaram suas chances da franquia. No último verão, contudo, ele teve a oportunidade de participar da Summer League e não desperdiçou a chance.

Durante a competição, o croata de 2,11 metros de altura conseguiu médias de 10,7 pontos, 4,2 rebotes e duas assistências, em quatro jogos. Em todos eles, aliás, vindo do banco. Desse modo, provou sua capacidade em ser uma força no garrafão e conseguiu um contrato de três temporadas ao impressionar o técnico Willie Green.

“Se você não sabia sobre ele antes deste jogo, agora você sabe… Willie Green está ali anotando e dizendo que vê como pode usá-lo, vê como ele pode nos ajudar a vencer partidas”, observou o assistente Dennis Scott.

A evolução de Matkovic se deve principalmente ao seu período na Europa e na G League. Sem chances na NBA, ele evoluiu seu jogo enquanto representava o Cedevita Olimpija Ljubljana. Na equipe eslovena, ele registrou médias de 15,3 pontos, 6,9 rebotes e 2,4 tocos em todas as competições. Na Liga de Desenvolvimento, por sua vez, alcançou 17 pontos, oito rebotes e três assistências pelo Birmingham Squadron.

É certo que o croata deve demorar para ter o impacto de Larry Nance Jr. no Pelicans. Com 31 anos, afinal, o antigo pivô era um veterano respeitado no vestiário. Porém, Matkovic prova grande potencial e deve custar um valor bem menor ao teto salarial, com um contrato avaliado em US$ 1,4 milhão. O antigo jogador, por exemplo, vai receber US$ 11,2 milhões em salários na próxima temporada.

O Pelicans estreia na temporada 2024/25 no dia 23 de outubro. O duelo será contra o Chicago Bulls, em New Orleans. No último ano, a equipe alcançou a pós-temporada, mas foi varrida pelo Oklahoma City Thunder na primeira rodada dos playoffs.

