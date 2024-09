New Orleans Pelicans: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O New Orleans Pelicans quer seguir como uma das forças da Conferência Oeste, em 2024/25, tanto que manteve os principais jogadores e reforçou o elenco com Dejounte Murray. Esta será a quarta temporada de Willie Green à frente do time e, talvez, defina o futuro do treinador na franquia. Um novo insucesso, portanto, poderá causar a demissão do técnico. Nas últimas três campanhas, a equipe de New Orleans caiu duas na primeira rodada dos playoffs (2022 e 2024) e parou no play-in (2023).

Desse modo, o Pelicans tem muito a provar na próxima campanha. Se, por um lado, veio Murray, por outro, a equipe “perdeu” Jonas Valanciunas no mercado de agentes livres. Para a posição 5, o time trouxe o veterano Daniel Theis. Além disso, o Pelicans selecionou o camaronês Yves Missi na escolha de primeira rodada do último recrutamento. A princípio, o time ganha em proteção de aro, mas perde na qualidade ofensiva perto da cesta.

No entanto, o Pelicans terá que lidar com um drama em 2024/25. Afinal, o astro Brandon Ingram vai para o último ano de contrato com a franquia. Mas um acerto seria bem improvável no momento por causa das exigências do atleta. O ala “bateu o pé” pelo vínculo máximo possível, ou seja, receber US$208 milhões por quatro temporadas. A equipe, por enquanto, nem cogita uma proposta tão volumosa.

Assim, sem alcançar um acordo de extensão, Ingram poderá ser negociado ao longo da campanha. Mas, de acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, o Pelicans encontrou interesse bastante limitado no astro ao redor da NBA. Para piorar, os boatos de que Ingram só aceita uma extensão máxima afastou ainda mais outras franquias. Ou seja, o vice-presidente de operações, David Griffin, tem um abacaxi nas mãos para descascar.

Por fim, o sucesso do Pelicans na temporada passa pela saúde dos atletas. Nos últimos anos, a equipe vem sofrendo com as lesões de seus principais atletas. Em 2023/24, por exemplo, o time não contou com Zion Williamson na série contra o Oklahoma City Thunder. Sem o craque, o time de New Orleans foi “varrido” no confronto. Apesar disso, em 2023/24, o astro disputou o seu maior número de jogos em uma temporada desde que chegou à NBA (70).

New Orleans Pelicans: elenco e salários (folha de 172,3 milhões)

Pos Jogador Altura Idade Salário* G CJ McCollum 1,91 32 33,3 G Dejounte Murray 1,93 27 29,5 G Jose Alvarado 1,83 26 2 F Brandon Ingram 2,06 27 36 F Zion Williamson 2,01 24 36,7 F Herb Jones 2,03 25 13 F Trey Murphy 2,06 24 5,2 F Jordan Hawkins 1,96 22 4,5 F Matt Ryan 1,98 27 F Javonte Green 1,96 31 2,1 F Jamal Cain** 2,01 25 – F Malcolm Hill** 1,98 28 – F Antonio Reeves 1,98 23 1,1 C Daniel Theis 2,06 32 2,1 C Yves Missi 2,13 20 3,2 C Jeremiah Robinson-Earl 2,03 23 2,2 C Karlo Matkovic 2,08 23 1,4 C Trey Jemison** 2,11 24 –

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

Titulares: Dejounte Murray, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson, Daniel Theis

Rotação: CJ McCollum, Jose Alvarado, Jordan Hawkins, Javonte Green, Trey Murphy, Yves Missi

Técnico: Willie Green

