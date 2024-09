Ausente em treino, Brandon Ingram reforça rumores de troca no Pelicans

Os rumores sobre uma possível troca de Brandon Ingram no New Orleans Pelicans não param de aumentar. E, mais uma vez, foi o próprio ala quem ajudou a impulsionar as especulações com uma conduta suspeita. Segundo Shamit Dua, da plataforma Substack, o jogador não compareceu no recente treino coletivo voluntário do time. A princípio, ele foi a única ausência não justificada nas atividades.

O ala de 27 anos vive um impasse com a franquia. Ele vai entrar no último ano de contrato e, assim, já se tornou elegível a uma extensão. Mas um acerto seria bem improvável no momento por causa das exigências do atleta. O titular “bateu o pé” pelo vínculo máximo possível, ou seja, receber US$208 milhões por quatro temporadas. A equipe, por enquanto, nem cogita uma proposta tão volumosa.

Os dirigentes da Louisiana, então, passaram a estudar o mercado em busca de alguma negociação com Ingram. A situação, no entanto, não evoluiu também. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, o time encontrou interesse bastante limitado no astro ao redor da liga. Para piorar, os boatos de que só aceita uma extensão máxima afastou ainda mais outras franquias.

Publicidade

Dua apurou que, além do ala, Daniel Theis também não participou do evento informal. Mas o pivô já havia dito aos colegas que não poderia estar presente. A ausência foi compreensível porque o veterano defendeu a seleção da Alemanha nos Jogos Olímpicos. Além disso, como não houve um anúncio oficial, é possível que o contrato entre as partes ainda nem tenha sido assinado.

Leia mais sobre Brandon Ingram

Precedente

A ausência no treino voluntário do Pelicans é um novo capítulo nos recentes rumores de troca em torno de Brandon Ingram. O jogador manteve uma postura discreta na maior parte da offseason, mas isso mudou nos últimos dias. Ele fez uma publicação em suas redes sociais em que um palestrante motivacional debatia sobre a autovalorização. O discurso sugeria que ele não tem sido devidamente valorizado.

Publicidade

“Você não pode ficar em ambientes onde as pessoas não sabem o seu real valor. Pois, se permanecer em locais onde não reconhecem o seu valor, você vai diminuir o seu talento para o tamanho que o veem”, dizia o vídeo. A impressão geral é que a postagem tinha a ver, sobretudo, com o andamento das negociações de extensão com a equipe. Ou seja, o fato de não quererem lhe oferecer um contrato máximo.

Os treinos voluntários do elenco do Pelicans no início de setembro já viraram tradição. E, por isso, a ausência não justificada de atletas é vista com um sinal de problema. Mas há um precedente que aponta para um possível exagero na repercussão. Zion Williamson esteve ausente das atividades há dois anos e, como resultado, surgiram vários boatos. No entanto, o ala-pivô só havia sofrido uma lesão não anunciada pela equipe.

Publicidade

Bons resultados

Apesar da situação, a tendência de permanência de Ingram no Pelicans segue. As duas partes, afinal, ainda têm contrato garantido até o fim da próxima temporada. Mas será que uma extensão está totalmente descartada? David Griffin assegura que não. O vice-presidente da franquia vê caminho e diálogo ainda aberto para um acordo em longo prazo entre as partes.

“Brandon deseja ficar em Nova Orleans, pois, antes de tudo, acredita em nosso projeto. Mas, ao mesmo tempo, há uma realidade financeira que precisamos administrar antes de um acordo. Nós estamos bastante empolgados com Brandon, assim como ele está empolgado com o nosso time. Geralmente, isso acaba em bons resultados”, afirmou o líder das operações de basquete do Pelicans.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA