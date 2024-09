Brandon Ingram manifesta insatisfação no Pelicans e pode deixar time

Após rumores de troca para outro time, Brandon Ingram manifestou novamente sua insatisfação com o New Orleans Pelicans. Em post misterioso no X (antigo Twitter), ele afirmou que estava em um ambiente onde não reconheciam seu verdadeira valor. Desse modo, sinalizou que deseja mudar de franquia para seguir como jogador da NBA.

“Você não pode permanecer em ambientes onde as pessoas não conhecem seu verdadeiro valor”, iniciou Ingram na publicação. “Se você permanecer em ambientes onde as pessoas não reconhecem seu valor, você vai diminuir seu talento para o tamanho que elas podem suportar”, completou.

O momento da publicação de Ingram é muito relevante para o Pelicans. O craque, afinal, chega na próxima temporada ao seu último ano de contrato, no valor de US$158 milhões. Por outro lado, ele foi envolvido em uma série de rumores de troca durante a última offseason. Portanto, estaria tentando sinalizar que não se sente valorizado no Pelicans.

As dúvidas em relação ao valor de Ingram no Pelicans surgiram nos playoffs. Na ocasião, ele teve médias de somente 14.3 pontos e 4.5 rebotes na série diante do Oklahoma City Thunder. Desse modo, a franquia adversária eliminou seu time com tranquilidade, enquanto o astro naõ foi capaz de provar seu contrato multimilionário.

Com a publicação em relação ao seu time, aliás, Brandon Ingram adicionou mais uma polêmica ao verão do Pelicans. A franquia, afinal, vem lidando com a condição física do seu principal jogador, o craque Zion Williamson. Enquanto isso, trabalha também com a chegada do seu novo armador, Dejounte Murray.

Fracassos

Um problema que o Pelicans pode ter em relação a Ingram é o interesse do mercado em uma possível troca. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, o ala não teve a força esperada na última agência livre. Desse modo, o time precisou segurar uma negociação para ele seguir no time. Até então, contudo, havia um desejo das duas partes em manter o “casamento” para o início da próxima campanha.

“O que me disseram é que o mercado de trocas para Ingram não foi tão robusto quanto o Pelicans esperava. Não aconteceram grandes ofertas, apesar de rumores de muitos times interessados. Então, a partir de agora, seria uma grande surpresa que Ingram começasse a temporada em outro lugar que não fosse New Orleans. Ele quer ficar lá e a franquia também quer sua permanência”, afirmou.

