NBA: Pelicans pode ter time titular sem pivô na temporada 2024/25

Um esboço do possível time titular do New Orleans Pelicans para a temporada 2024/25 da NBA foi divulgado e surpreendeu a muitos. Afinal, a equipe pode contar com uma formação sem pivôs de ofício. A comissão técnica possui dúvidas sobre quais serão os cinco atletas que começarão as partidas após a chegada de Dejounte Murray. Isso inclui uma possibilidade curiosa: Herb Jones como pivô.

Bom, ao menos foi o que indicou o jornalista Shams Charania, novo contratado do canal ESPN. O insider da NBA afirmou que Jones pode jogar na função, mesmo sendo um ala de origem.

“Ouvi coisas que eles estão testando e poderiam contar com Herb Jones como pivô. É uma ideia real, acho que vai acontecer. Ele seria o pivô em um time com Dejounte Murray, CJ McCollum, Brandon Ingram e Zion Williamson. O foco seria em uma equipe com maior mobilidade, apesar de não ter um pivô de ofício”, afirmou Shams.

Publicidade

Entre os atletas, o único que pode atuar na posição é Williamson. Aliás, ele até teve algumas experiências na função durante a campanha de 2023/24. De acordo com múltiplas fontes, com ainda mais minutos na posição também é uma expectativa da franquia para o novo ano.

O jornalista falou sobre o quinteto titular de New Orleans no programa The Pat McAfee Show, onde faz visitas regulares para falar sobre a liga. Lá, ele também explicou justamente sobre Zion, que está chegando para uma grande campanha e tem a confiança da franquia.

Publicidade

Leia mais sobre o Pelicans!

“Cara, a confiança nele está em alta por lá. Várias fontes próximas a franquia tem me dito que ele está preparado para uma grande temporada. Além de uma melhor forma física, elogiaram muito o foco e concentração que ele tem tido durante a preparação. Então, espero um grande ano de Zion”, explicou.

O Pelicans, que cogita um time titular sem pivôs para a temporada 2024/25 da NBA, perdeu Jonas Valanciunas na agência livre. O contrato do pivô expirou na última campanha, enquanto ele assinou um acordo de três anos com o Washington Wizards.

Publicidade

Além disso, outras opções da posição como Larry Nance Jr e Cody Zeller foram trocados justamente no acordo que trouxe Dejounte Murray para a equipe.

Como novas opções para a posição, o time contratou Daniel Theis, que estava no Los Angeles Clippers, em um acordo mínimo de veteranos de US$3.3 milhões. Quem também chegou para reforçar a função foi Yves Missi, 21ª escolha do Draft.

Aliás, no único amistoso de pré-temporada até aqui, Theis foi titular. Porém, Ingram não jogou e só deve voltar no último compromisso preparatório, contra o Houston Rockets na próxima terça-feira (15). É provável que só então, seja possível ter alguma chance dessa escalação ser usada.

Publicidade

Por fim, o Pelicans está de folga até domingo (13) quando enfrenta o Miami Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA