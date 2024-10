“Jalen Brunson é um Chris Paul pontuador”, compara Gilbert Arenas

O que Jalen Brunson e Chris Paul têm em comum? A princípio, o fato de serem grandes nomes da armação da NBA. Mas, em termos de estilo de jogo, nem tanto. O primeiro é um pontuador nato que opera no pick-and-roll, enquanto o segundo é um organizador ofensivo. Para Gilbert Arenas, no entanto, ambos são mais parecidos do que parecem. Não em termos de forma de jogar, mas pelo impacto que possuem nas partidas.

“Sabe o que é Jalen? Em síntese, um Chris Paul pontuador. Chris controla o jogo com os seus passes, enquanto Jalen manipula os adversários com a capacidade de pontuar. Ele comanda por meio dos pick-and-rolls. Não é o tipo de jogador que acerta duas bolas de três pontos e, em seguida, tentará um arremesso do logo só para testar se está quente mesmo”, explicou o ex-jogador, em seu podcast.

Brunson deu uma prova definitiva do seu estrelato nos últimos playoffs, na série contra o Philadelphia 76ers. O atleta teve médias de 35,5 pontos e 9,0 assistências no duelo. Além disso, registrou dois duplos-duplos de 40 pontos em seis jogos. Mas, como parte de um New York Knicks bem reforçado agora, vai ter que ser mais como Paul. Arenas aposta que pode cumprir esse papel porque é um operador de jogadas nato.

“Jalen chama o bloqueio a cada posse e manipula a defesa lance após lance. Não vai dar sossego, pois força o adversário a marcá-lo por 24 segundos enquanto executa o seu jogo. É um cara que não só te vence, mas quer cansá-lo também posse após posse”, elogiou o três vezes all-star.

De acordo

Arenas tem opiniões polêmicas e, por isso, nem sempre está em concordância com os seus colegas de podcast. Mas, dessa vez, todos conseguiram entender o paralelo que traçou. Os dois armadores foram vistos como atletas que, de formas bem diferentes, provocam um impacto parecido no jogo. Kenyon Martin vê Brunson como um jogador muito mais cirúrgico do que plástico.

“Eu concordo com você. A única diferença é que Chris pensa em passar, antes de tudo. No entanto, ambos controlam o jogo como um manipulador. Jalen prepara as jogadas com uma paciência que quase nos faz pedir que arremesse logo. Mas ele não é o cara das firulas que vai tentar cavar lances livres, por exemplo”, opinou o ex-ala-pivô do Brooklyn Nets.

Na visão de Rashad McCants, as aproximações entre ambos vão além do controle que exercem. Os dois armadores jogam mais com a mente do que com o corpo. “Jalen é um cara que não vai acelerar jogadas e ‘disseca’ a defesa lance após lance. Ou seja, repete as coisas que funcionam à exaustão. E, para resumir, isso é um basquete inteligente”, elogiou o ex-jogador.

Respeito

Embora poucos saibam, Jalen Brunson e Chris Paul possuem uma relação de longa data. Mas, na verdade, todos só ficaram sabendo disso por uma situação estranha entre os dois. O astro do Knicks recusou-se a ser levantado pelo experiente ídolo em um jogo entre Knicks e Warriors da temporada passada. Jornalistas questionaram se havia alguma animosidade ali e, então, Brunson revelou ser exatamente o contrário.

“Em primeiro lugar, eu tenho enorme respeito por Chris. Já o conheço desde que estava no basquete colegial e é uma grande inspiração para todos. Além disso, ele tem uma ótima relação com o meu pai, Rick. Vocês podem ver, por isso, que nos damos muito bem antes do jogo. A questão é que, durante as partidas, prefiro que sejam os meus companheiros de time a me levantarem”, argumentou o veterano.

