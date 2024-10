Jalen Brunson e Josh Hart falam sobre episódio com DiVincenzo

A confusão envolvendo Donte DiVincenzo segue repercutindo no New York Knicks, tanto que Jalen Brunson e Josh Hart falaram sobre a questão. Na última semana, o novo ala-armador do Minnesota Timberwolves discutiu com Rick Brunson, pai de Jalen e assistente de Tom Thibodeau. A turma do “deixa disso” teve que entrar em cena para que a situação não piorasse.

Durante o episódio mais recente do podcast Roommates Show, Jalen Brunson e Josh Hart tentaram explicar o incidente com DiVincenzo, ex-companheiro deles no Knicks e na Universidade Villanova. Embora o camisa 3 não parecesse muito propenso a falar sobre o assunto, o armador deu a sua visão do caso. O ala, por sua vez, compartilhou como é jogar contra um antigo time, algo que DiVincenzo vivenciou no último domingo. Hart, aliás, já foi trocado três vezes na NBA.

Eu só queria abordar essa briga de família. Coisas foram ditas. Quer dizer, essa merda deveria ter sido tratada melhor. De ambos os lados, mas aqui estamos. Todo mundo acha que o mundo está desmoronando… É o que é neste momento.

Então, Donte estava falando muita merda em quadra. Você tenta não levar as coisas para o lado pessoal. Afinal, são negócios. Mas há um lado humano nisso. Quando você é negociado, às vezes você se sente indesejado. Ou seja, sempre tem um lado pessoal. E então, sempre que você joga contra o seu ex-time, você vai para cima. É sempre pessoal para você.

Esse é o lado humano, a natureza humana do negócio. Entretanto, você não percebe que somos pessoas de verdade. Temos emoções, sentimentos. Então é sempre um pouco pessoal. Mas, no final do dia, é sempre amor. Afinal, você desenvolveu relacionamentos e passou por adversidades com essas pessoas.”

De acordo com Brunson, o fato do jogo ter ocorrido pouco tempo depois da troca entre Knicks e Timberwolves foi decisivo para o incidente. O que faz muito sentido, já que as emoções ainda estavam frescas. Para finalizar o assunto, Hart acrescentou que a situação será resolvida internamente.

Segundo o jornalista Ian Begley, DiVincenzo e Rick Brunson deixaram o episódio para trás. Conversei com várias pessoas sobre essa confusão. A coisa que mais ouvi é que eles têm um relacionamento próximo há um tempo. Além disso, já são águas passadas, tanto para Brunson quanto para DiVincenzo.

Confusão entre Donte DiVincenzo e Rick Brunson

De acordo com análise da ESPN, a leitura verbal do jogador do Timberwolves e do assistente do Knicks mostraram provocações entre ambos. Inicialmente, foi Rick Brunson quem partiu para cima de Donte DiVincenzo.

“Coisa de otário, cara. Isso foi coisa de otário. Vou deixar você em paz, irmão.” Na resposta, o ala-armador do Wolves disparou: “você falou comigo. Eu estava falando com o Thibs. Você quer trazer isso aqui para as câmeras”.

Na sequência, o clima esquentou, enquanto os atletas dos dois times se cumprimentavam. Afinal, Rick tentou partir para cima de DiVincenzo. Depois de ambos trocarem algumas palavras, o assistente foi contido pelo próprio filho, que conseguiu evitar o empurra empurra.

A fala inicial de Rick, aliás, seria uma reação à provocação de DiVincenzo ao Knicks. Enquanto o jogo ainda rolava, o ala-armador se preparava para cobrar um lance livre. Naquele momento, ele se virou para o banco de reservas do antigo time e atacou Thibodeau.

“Não consegue finalizar, né, Thibs?. Não consegue finalizar, né?. É isso que acontece quando deixam você comandar. Deixem o papai assumir o controle”, provocou o ala-armador. O “papai”, inclusive, seria Rick Brunson, pai de Jalen Brunson.

