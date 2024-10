Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 6

Seja bem-vindo à sexta e última parte do Power Ranking prévio do Jumper Brasil a caminho da temporada 2024/25 da NBA. A votação que organizamos para ranquear as melhores equipes da liga antes do início da nova campanha, será uma novidade, publicada semanalmente quando os jogos começarem. Nesta terça-feira (15), trouxemos as equipes que estão da quinta até a primeira posição.

A lista também serve como uma espécie de projeção. O ranking será atualizado pelo site ao longo da temporada, mas começa contando com a opinião de todos os redatores, além de produtores de conteúdo parceiros e convidados especiais. A ideia, portanto, é reunir as mais diferentes visões para uma projeção completa da próxima campanha.

Sendo assim, vamos explicar o formato e revelar as pessoas que votaram e montaram o primeiro Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA.

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, confira os participantes:

Apesar de chegar às finais da NBA pela primeira vez em 13 anos, o Dallas Mavericks não ficou parado. A grande novidade é Klay Thompson. O arremessador tetracampeão chega para trazer mais poder de fogo à já insana dupla de Luka Doncic e Kyrie Irving. No ataque, as movimentações e o chute de Thompson se encaixam em qualquer time. Mas é na defesa que moram as maiores dúvidas. Afinal, ele deve ser titular no lugar de Derrick Jones Jr., que saiu da equipe e foi para o Los Angeles Clippers.

Apesar de um auge em que foi ótimo dos dois lados da quadra, a campanha de 2023/24 denotou alguns defeitos do craque na defesa, desde que voltou das terríveis lesões que sofreu. Ele sustentará a responsabilidade de ser o principal defensor do ponto de ataque em todas as noites? Bom, Dallas ao menos também se mexeu nesse sentido com a contratação do ala Naji Marshall. Jogador de duas vias no New Orleans Pelicans, ele chega como um “seguro” para a equipe na posição.

Por fim, a troca por Quentin Grimes também foi bem vista. Atleta útil na rotação e também de duas vias em seu melhor momento como titular do New York Knicks. A perda de Josh Green foi uma consequência da troca de Thompson, enquanto Tim Hardaway Jr. já não tinha mais clima para ficar após a queda de desempenho no último ano. A avaliação geral é de que o Mavericks melhorou, mas Jason Kidd será desafiado a unir suas novas peças em um encaixe, no mínimo, interessante e complexo.

3. New York Knicks – 481 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Jalen Brunson 1.88 28 24.9 SG Mikal Bridges 1.98 28 23.3 SF Josh Hart 1.93 29 18.1 PF OG Anunoby 2.06 27 36.6 C Karl-Anthony Towns 2.13 28 49.2 PG Tyler Kolek 1.85 23 2.1 PG Cameron Payne 1.90 30 3.3 SG Miles McBride 1.88 23 4.7 SG Kevin McCullar** 1.95 21 – SF Pacome Dadiet 2.01 19 1.8 PF Precious Achiuwa 2.03 24 6.0 PF Jacob Toppin** 2.06 24 – C Mitchell Robinson 2.13 26 24.8 C Jericho Sims 2.08 25 2.1 C Ariel Hukporti** 2.13 22 –

Quem chegou: Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Tyler Kolek, Cameron Payne, Pacome Dadiet, Kevin McCullar Jr. (TW) e Ariel Hukporti (TW)

Quem saiu: Julius Randle, DonteDiVincenzo, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Shake Milton, Keita Bates-Diop, Duane Washington Jr., DaQuan Jeffries, Mamadi Diakite e Charlie Brown Jr.

Técnico: Tom Thibodeau

Melhores posições: Higor Goulart (2ª) e Luiz Pedro (3ª)

Piores posições: Heber Costa (8ª) e Lucas Marques (5ª)

Projeção

Tudo o que o New York Knicks planejou e fez de bom trabalho desde 2019/20 resultou em suas últimas grandes três trocas: OG Anunoby em 2023/24, Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. O ala foi um movimento que esbanjou o potencial de ativos da franquia. Afinal, um mundo de escolhas foi enviado ao Brooklyn Nets para garantir o negócio. E foram enviadas porque o acordo por Anunoby, ou até por Bogdanovic e Burks na última trade deadline, não incluiu picks.

A chegada do pivô pegou a todos de surpresa, mas foi a cereja do bolo. A extensão de Julius Randle seria muito difícil, e DiVincenzo se tornou uma perda com a qual você deve lidar como franquia quando está apostando tudo. Além disso, também saiu Isaiah Hartenstein, que foi melhor pago pelo Thunder, e Bogdanovic e Burks, que, lá atrás, custaram Quentin Grimes à franquia. Os gastos são questionáveis, sim, o que não é uma realidade diferente de quase todas as franquias que se arriscam por um título.

Em contrapartida, um dos melhores quintetos titulares da NBA foi formado em New York. A defesa de perímetro é insana ao redor dos dois super pontuadores. É óbvio que é necessário trazer mais profundidade, e a equipe está procurando isso na pré-temporada. Aliás, ainda existem três vagas abertas para compor o resto do elenco. Fique de olho no bom calouro Tyler Kolek, que deve ter minutos. O Knicks está pronto para brigar pelo título, como já pareceu em seus melhores momentos em 2023/24.

2. Oklahoma City Thunder – 522 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Shai Gilgeous-Alexander 1.98 26 35.6 SG Alex Caruso 1.93 30 9.9 SF Lu Dort 1.91 25 16.5 PF Jalen Williams 1.97 23 4.8 C Chet Holmgren 2.14 22 10.9 PG Cason Wallace 1.93 20 5.5 PG Nikola Topic 1.97 19 4.9 PG Adam Flagler** 1.91 24 – SG Isaiah Joe 1.93 25 13.0 SG Ajay Mitchell** 1.96 22 – SG Alex Ducas** 2.01 23 – SF Aaron Wiggins 1.98 25 10.5 SF Dillon Jones 1.98 22 2.6 PF Jaylin Williams 2.08 22 2.0 PF Kenrich Williams 1.98 29 6.7 PF Ousmane Dieng 2.08 21 5.0 C Isaiah Hartenstein 2.13 26 30.0

Quem chegou: Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, Nikola Topic, Ajay Mitchell (TW), Dillon Jones e Alex Ducas (TW)

Quem saiu: Josh Giddey, Gordon Hayward, Mike Muscala, Bismack Biyombo, Keyontae Johnson e Olivier Sarr

Técnico: Mark Daigneault

Melhor posição: Lucas Piona (1ª)

Pior posição: Higor Goulart (3ª)

Projeção

Uma avaliação comum da offseason da NBA é que o Oklahoma City Thunder foi o grande vencedor do período em 2024. Afinal, a equipe atacou seus principais defeitos com contratações importantes e muito pontuais. É muito difícil encontrar alguém que veja o time como mais fraco do que no ano passado, quando já liderou a conferência mais forte da liga.

A troca por Alex Caruso foi genial. Josh Giddey tem talento, mas não onde Oklahoma mais precisava: fora da bola. Então, o ex-jogador do Chicago Bulls cai como uma luva. É mais um defensor insano para o ponto de ataque, além de um jogador que teve mais de 40% de aproveitamento no perímetro com bom volume em 2023/24. Ele é tudo o que OKC precisava. Além disso, o problema dos rebotes foi muito abordado, principalmente nos playoffs. Isaiah Hartenstein chegou em um contrato muito mais versátil do que parece.

Vale citar que, ainda assim, a equipe conseguiu adicionar grande valor no Draft. Nikola Topic é muito talentoso, e Ajay Mitchell pode impactar se ganhar chance. Por fim, o mais importante segue sendo a evolução dos nomes já estabelecidos. Shai Gilgeous-Alexander é um dos melhores do mundo, candidato a MVP. Jalen Williams é um astro em ascensão, assim como Chet Holmgren. Cason Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Lu Dort, um ótimo técnico. O Thunder é e será muito forte por muitos anos.

1. Boston Celtics – 539 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Jrue Holiday 1.93 34 30.0 SG Derrick White 1.93 30 20.0 SF Jaylen Brown 1.98 27 49.7 PF Jayson Tatum 2.03 26 34.9 C Kristaps Porzingis 2.18 29 29.3 PG Payton Pritchard 1.85 26 6.7 PG JD Davison** 1.85 21 – -SG Jaden Springer 1.93 21 4.0 SG Baylor Scheierman 1.98 23 2.5 SF Sam Hauser 2.03 26 2.1 SF Jordan Walsh 2.01 20 1.9 PF Al Horford 2.06 38 9.5 PF Drew Peterson** 2.06 24 – PF Anton Watson** 2.03 23 – C Luke Kornet 2.18 29 2.1 C Xavier Tillman 2.03 25 2.1 C Neemias Queta 2.13 25 2.2

Quem chegou: Baylor Scheierman e Anton Watson (TW)

Quem saiu: Oshae Brissett e Svi Mykhailiuk

Técnico: Joe Mazzula

Melhores posições: 17 dos 18 votantes em 1ª

Pior posição: Lucas Piona (2ª)

Projeção

O grande líder do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA, é o Boston Celtics.

E não tinha como ser diferente. Afinal, Boston se provou estar muito acima do resto no último ano, com um título absolutamente dominante. Até que se prove o contrário, é muito difícil apostar contra o maior campeão da história da NBA e isso se mostrou na nossa pesquisa, já que 17 dos 18 votantes elegeram a equipe como líder. Acima de tudo, uma grande mostra de como o super time segue muito forte para um novo ano.

A offseason não foi de grandes novidades, como costuma ser de praxe em times campeões. Aliás, o foco da franquia esteve em extensões de contrato. Jayson Tatum seguiu o exemplo de Jaylen Brown em 2023, e assinou o maior contrato da história da liga. Além disso, o vínculo com Derrick White foi garantido por muitos anos. Outros jogadores importantes, como por exemplo, Sam Hauser, Xavier Tillman, Luke Kornet e Neemias Queta, também renovaram.

O calouro Baylor Scheierman é bom arremessador, mas parece que ainda vai precisar de algum tempo na G League. O mesmo se diz para Anton Watson. As saídas de Oshae Brissett e Svi Mykhailiuk não machucam, e a franquia ainda vai decidir com os custos milionários em multas, caso assinem com Lonnie Walker IV para a última vaga do elenco. De todo modo, o bicho papão da NBA é o Boston Celtics no momento. Os campeões aguardam que um novo desafiante surja em 2024/25.

Ranking final

Por fim, essas são as posições finais do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA.

1. Boston Celtics: 539 pontos

2. Oklahoma City Thunder: 522 pontos

3. New York Knicks: 481 pontos

4. Dallas Mavericks: 478 pontos

5. Minnesota Timberwolves: 469 pontos

6. Denver Nuggets: 456 pontos

7. Philadelphia 76ers: 449 pontos

8. Milwaukee Bucks: 396 pontos

9. Phoenix Suns: 382 pontos

10. Indiana Pacers: 357 pontos

11. Cleveland Cavaliers: 348 pontos

12. Memphis Grizzlies: 333 pontos

13. Orlando Magic: 326 pontos

14. New Orleans Pelicans: 311 pontos

15. Sacramento Kings: 311 pontos

16. Los Angeles Lakers: 260 pontos

17. Golden State Warriors: 257 pontos

18. Miami Heat: 240 pontos

19. Los Angeles Clippers: 225 pontos

20. Houston Rockets: 223 pontos

21. San Antonio Spurs: 182 pontos

22. Atlanta Hawks: 163 pontos

23. Toronto Raptors: 137 pontos

24. Utah Jazz: 123 pontos

25. Chicago Bulls: 111 pontos

26. Charlotte Hornets: 84 pontos

27. Detroit Pistons: 79 pontos

28. Portland Trail Blazers: 60 pontos

29. Washington Wizards: 37 pontos

30. Brooklyn Nets: 31 pontos

Por fim, ficam os agradecimentos do Jumper Brasil. Principalmente, aos colegas produtores de conteúdo que colaboraram para a produção deste material que chega ao fim nesta sexta parte.

