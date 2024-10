Boletim de rumores e trocas da NBA (10/10/2024)

Bem-vindo à edição de 10 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jazz exigiu duas escolhas de draft por Walker Kessler

Já não é segredo para ninguém que o Utah Jazz cogitou trocar Walker Kessler durante a offseason. Nada aconteceu e o pivô segue no elenco da equipe, mas o problema não foi a falta de interessados. Foi a alta exigência de retorno, na verdade, que inviabilizou um acordo. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time queria duas escolhas de primeira rodada de draft no negócio.

O repórter apurou que, a princípio, a franquia mais engajada na contratação do jogador era o New York Knicks. Isso ocorreu antes do acerto pelo astro Karl-Anthony Towns. As conversas na época não avançaram porque os nova-iorquinos haviam utilizado a maior parte dos seus ativos na aquisição de Mikal Bridges. Kessler, de 23 anos, acumula médias de 8,7 pontos, 8,0 rebotes e 2,4 tocos na NBA.

Reservas do Twolves podem ter motivado troca de Towns

A saída de Karl-Anthony Towns do Minnesota Timberwolves foi uma bomba na liga antes do início da pré-temporada. Mas, depois de tantos anos de interesse, por que a equipe decidiu negociá-lo logo agora? A motivação pode não ser o pivô em si, mas o resto do elenco. De acordo com Jon Krawzczynski, do site The Athletic, o movimento prioriza a manutenção do elenco.

Dois nomes, em particular, chamam a atenção nesse aspecto: Nickeil Alexander-Walker e Naz Reid. A impressão interna é que assumir o contrato de US$220 milhões de Towns significava admitir a saída dos atletas. O time, assim, resolveu priorizar ambos. Espera-se que o Twolves renove com a dupla, que deve testar o mercado no ano que vem.

Sem Marcus Morris, Knicks fecha contratação de TJ Warren

O veterano TJ Warren foi a última adição do Knicks ao seu elenco de pré-temporada. A equipe anunciou a contratação do ala antes do início dos treinamentos por meio de um vínculo de exibição. Ele estreou, aliás, com os nova-iorquinos marcando quatro pontos em quatro minutos na vitória contra o Washington Wizards, nessa quarta-feira.

A chegada do jogador, no entanto, não estava nos planos da franquia. Ele desembarcou em Nova Iorque em cima da hora depois que Marcus Morris não aceitou voltar ao time. Morris, que tinha um vínculo não garantido, havia sido dispensado para que a transação de Towns fosse fechada. As chances de seguir no elenco diminuíram muito com a troca.

Direção do Magic trabalha por extensão prévia com Suggs

Jalen Suggs vai ser elegível a uma extensão prévia com o Orlando Magic até o primeiro dia da temporada regular. O tempo joga contra, pois são menos de duas semanas para um acerto. A direção da equipe, por isso, já sinalizou que trabalha para que esse prazo seja o bastante. O presidente de operações Jeff Weltman não deu detalhes da negociação, mas revelou que está confiante no acordo.

“Acho que todos sabem que Jalen é uma parte importante do que estamos construindo aqui. Eu estou torcendo para que cheguemos a um acerto, pois gosto muito dele como jogador e pessoa. Temos uma boa relação com os seus empresários, então estou bem confiante. Acima de tudo, sei que ele quer seguir com esse grupo e ser parte desse projeto”, afirmou o executivo.

Suggs foi selecionado pelo Magic com a quinta escolha do draft de 2021 e foi titular da equipe nos playoffs desse ano. Na última temporada, ele anotou 12,6 pontos enquanto acertou quase 40% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O pivô Charles Bediako, para começar, é o novo reforço do Denver Nuggets para o período de preparação. Ele fechou um contrato de exibição com o time e, a princípio, tem poucas chances de ficar no elenco.

– Ziaire Williams desembarcou no Brooklyn Nets nessa offseason já elegível para uma extensão prévia de vínculo, mas isso não deve acontecer. A equipe não teria interesse em negociar um novo contrato com o ala antes de vê-lo em quadra.

– Enquanto isso, o armador Javonte Freeman-Liberty nem estreou no basquete turco e já está voltando aos EUA. Ele rompeu o seu contrato com o Manisa BB, pois recebeu uma proposta para a pré-temporada do Chicago Bulls.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 10/10, você lembra de Frank Mason? Pois o ex-armador do Sacramento Kings vai jogar na China em 2025, como reforço do Fujian Sturgeons.

