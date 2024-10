“Eu deveria receber contrato máximo no Clippers”, revela Eric Gordon

Os jogadores da NBA muitas vezes aguardam por extensões multimilionárias durante seus auges. Entretanto, é comum que alguns não consigam por graves lesões. Em outros casos, existem aqueles que foram trocados bem no momento da renovação. Um dos exemplos é Eric Gordon, que esteve próximo do contrato máximo com o Los Angeles Clippers, antes da troca por Chris Paul.

O popular ala-armador jogou pela franquia entre 2008 e 2011. Durante o período, ele foi um dos principais nomes da equipe e registrou médias de 22.3 pontos e 4.4 assistências em 2010/11. A partir daí, a diretoria do Clippers sinalizava a vontade de uma extensão. Porém, Chris Paul pediu para sair do New Orleans Hornets e a diretoria decidiu se desfazer de Gordon.

“Eu deveria ter assinado um contrato máximo com o Clippers”, relembrou Eric Gordon. “Então, tivemos o locauto e quando voltamos eles me prometeram: ‘você vai ficar aqui por cinco anos’. A troca por Paul estava até feita. O time enviaria Eric Bledsoe, Chris Kaman e Al-Farouq Aminu. Daí, desistiram disso e simplesmente me jogaram na troca”, continuou.

Publicidade

O movimento surpreendeu o ala-armador. Afinal, após a melhor temporada da sua carreira, ele partia para um mercado em reconstrução. “Eu fiquei um pouco confuso, era muito mais jovem também”, afirmou Gordon, que tinha 22 anos na época.

Leia mais!

O ala-armador, ainda assim, não mudou de ideia. O objetivo passou a ser garantir um contrato máximo com a nova equipe. Quem sabe, até ser o substituto de Paul como principal nome. No entanto, ele sofreu uma lesão no joelho, passou por cirurgia e jogou apenas nove partidas durante 2011/12.

Publicidade

“Quando cheguei em Nova Orleans, queria me sair bem. Porém, já tinha machucado. E as pessoas de lá achavam que eu simplesmente não ligava ou algo assim, enquanto estive lá”, completou.

Pela equipe, ele permaneceu por cinco temporadas, mas nunca garantiu uma grande extensão. Depois, passou sete temporadas no Houston Rockets, onde viveu seus melhores anos na carreira. Logo na primeira campanha, por exemplo, ele foi elenco o Sexto Homem, com médias de 16.2 pontos, 2.7 rebotes e 2.5 assistências.

Publicidade

Desde então, Gordon é um dos reservas mais bem-sucedidos da liga, com uma segunda passagem pelo Clippers e mais recentemente pelo Phoenix Suns. Para a próxima temporada, o ala-armador assinou com o Philadelphia 76ers, onde deve compor um dos elencos mais fortes da Conferência Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA