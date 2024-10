Dirigentes da NBA elegem jogador favorito ao prêmio de Calouro do Ano

Com uma classe de Draft menos badalada, o prêmio de Calouro do Ano da NBA para 2024/25 não tem um jogador favorito em evidência. No entanto, em votação anual dos dirigentes da liga, a famosa NBA GM Survey, um nome despontou como principal aposta: Reed Sheppard, do Houston Rockets.

Isso porque 50% dos executivos apontaram a vitória do ala-armador, que foi a terceira escolha do Draft. Bom arremessador, ele chega com grandes expectativas na liga, atacando um ponto fraco da equipe texana, que são os chutes de três pontos.

Aliás, um ponto curioso: Victor Wembanyama, que venceu a disputa de forma unânime em 2023/24, também recebeu 50% dos votos na disputa anterior. Apesar de um maior equilíbrio aparente em 2024/25, o camisa 3 de Houston teve a exata mesma porcentagem de votos.

O pódio foi completo por Zach Edey, do Memphis Grizzlies (30%), e Stephon Castle, do San Antonio Spurs (13%).

O pivô de Memphis chega como um dos únicos calouros que deve ser titular desde o início da campanha, e fica com o segundo posto. Já o ala-armador do Spurs deve ganhar espaço de forma gradativa, mas é uma das grandes novidades da equipe para a temporada. Outros citados foram o ala Ron Holland, do Detroit Pistons, e o pivô Alex Sarr, do Washington Wizards.

Sheppard também foi o vencedor quando a pergunta foi: “Quem será o melhor jogador entre os calouros daqui a cinco anos?”. Porém, com uma porcentagem um pouco menor, de 43%. Ainda assim, sua vantagem foi ampla em relação aos maiores perseguidores, novamente Stephon Castle com 17%, e a primeira escolha do Draft, Zaccharie Risacher, do Atlanta Hawks, com 13%.

Apesar de ser promissor, o francês ainda não chega como um titular certo do Hawks para 2024/25. No amistoso de pré-temporada contra o Indiana Pacers, nesta terça-feira (8), que marcou a estreia da equipe nos jogos preparatórios, ele ficou no banco para De’Andre Hunter e Jalen Johnson.

Além disso, Bub Carrington e Alex Sarr, ambos do Wizards, receberam 7% dos votos. Também foram mencionados o ala do Chicago Bulls, Matas Buzelis, o pivô do Portland Trail Blazers, Donovan Clingan, Ron Holland, de Detroit, e o ala Dalton Knecht, do Los Angeles Lakers.

Por fim, a votação da NBA, que indicou o jogador Reed Sheppard como favorito ao prêmio de Calouro do Ano, também votou nos novatos que podem ser o “steal” do recrutamento. Portanto, uma escolha não muito badalada que pode surpreender.

Foram cinco vencedores: o armador Bub Carrington, de Washington, o também armador Devin Carter, do Sacramento Kings, Johnny Furphy, do Indiana Pacers, Dalton Knecht, do Lakers, Terrence Shannon Jr., do Minnesota Timberwolves, e Nikola Topic, do Oklahoma City Thunder. Todos eles tiveram 10% dos votos. Um detalhe, aliás, é que Topic provavelmente não jogará nesta temporada, mas, ainda assim, foi citado.

