Antes do Suns, Bradley Beal esperava ser jogador do Heat

Antes de ser trocado para o Phoenix Suns, Bradley Beal revelou que esperava ser jogador do Miami Heat. Durante o episódio mais recente do podcast Run Your Race, o astro falou sobre a sua saída do Washington Wizards, na offseason de 2023. Após 11 temporadas atuando pela equipe da capital estadunidense, ele pediu para ser negociado, já que buscava um mercado competitivo na NBA. Segundo Beal, na época, a prioridade era jogar pelo Heat, com o Milwaukee Bucks aparecendo como segunda opção. No entanto, nenhuma das equipes avançou no negócio e ele fechou com o Suns.

“Minha ida para Phoenix foi como um 360 completo. Primeiro, Phoenix nem estava na jogada. Eu estava apenas relaxando, em compasso de espera por Miami ou Milwaukee, sabe? Essas eram as minhas duas opções. No entanto, Miami não queria fazer a troca. E eu não sabia o porquê. Quanto a Milwaukee, eu estava em cima do muro. Eu realmente não curti que eles estavam enviando Khris Middleton na troca”, afirmou o camisa 3.

Bradley Beal revelou que só estava interessado no Heat até que seu agente, Mark Bartelstein, mencionou o Suns como uma possibilidade. De imediato, o astro admitiu que a troca para Phoenix não faria sentido. Afinal, a equipe tinha dois cestinhas de alto nível: Devin Booker e Kevin Durant. Mas, depois que o agente explicou que o Suns iria abrir mão de Chris Paul ou Deandre Ayton, Beal queria o sinal verde dos astros da equipe. Então, após receber o apoio da dupla, ele escolheu o time do Arizona.

“Eu disse na época: ‘isso é mesmo uma opção? Eles vão negociar o Book? Não faz sentido algum. Eles [Booker e Durant] estão tranquilos com isso? Queria ter a certeza de que todos nós faríamos isso funcionar. Então, eu me encontrei com a direção do Suns em Nova York. Não passou nem uma hora, KD me mandou uma mensagem. Parecia que eu estava sendo recrutado, como na época do College. Eu me senti desejado”.

“Depois que recebi o apoio deles, e eles disseram algo do tipo: ‘vamos fazer isso, somos três jogadores que não ligam para nada além do basquete. Então, eu disse ao meu agente: ‘Phoenix é onde eu quero estar. Finalize esse negócio’. No dia seguinte, o acordo foi fechado”, contou Beal.

Outra versão

Mas, recentemente, uma outra versão sobre o assunto veio à tona. De acordo com David Aldridge, do portal The Athletic, Bradley Beal rejeitou o Heat e escolheu o Suns.

“O Heat estava interessado em Beal. Ele, no entanto, disse: ‘não, eu quero ir para Phoenix’. O time de Miami o queria, mas ele simplesmente disse não”, revelou o jornalista.

A informação de Aldridge contrapõe declarações do próprio jogador feitas no ano passado. Afinal, o astro explicou os bastidores de sua saída do Wizards. A versão recente bate com o que Beal relatou no ano passado. Ou seja, foi o Heat que desistiu da troca.

“Meu objetivo inicial era Miami. Então, ligamos para eles. Pat Riley [presidente da franquia] disse que iria conversar com Micky Arison [dono do Heat] e me avisar. Além disso, Milwaukee mostrou interesse. Ao mesmo tempo, não sabia o que Miami estava fazendo. Era tudo muito lento. Então, chegou uma hora que eles disseram que não poderiam fechar a troca. Fiquei um pouco desapontado porque acreditava que lá era meu lugar. E, do nada, chegou o Suns”, contou Beal.

Ainda conforme o ala-armador, o Heat declarou que não conseguiria pagar seu contrato. Afinal, ele recebeu US$46,7 milhões na temporada 2023/24 pelo Suns. Além disso, ainda tem dois anos garantidos, que, juntos, somam US$103,8 milhões. Desse modo, segundo Steve Bulpett, do portal Heavy, o dono do Heat pediu para que a franquia recuasse no negócio.

“O contrato de Beal era pesado demais, sobretudo a longo prazo. A cúpula de basquete de Miami desejava o atleta, mas não foi possível convencer o proprietário. As multas seriam altas, e Arison não quis arcar com esse alto custo”, disse Bulpett.

