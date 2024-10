Kevin Durant pode negociar nova extensão de contrato com Suns

Kevin Durant ainda tem duas temporadas de contrato com o Phoenix Suns. No entanto, pelas regras da liga, o astro já é elegível a uma nova extensão. Ele pode alongar o seu vínculo por mais um ano e, assim, embolsar US$59,7 milhões em salários garantidos a mais. É uma possibilidade que as duas partes estudam nos bastidores, mas o ala minimiza diante do início da próxima temporada.

“Eu ainda tenho dois anos de contrato, então isso não é uma preocupação para mim. No momento, só estou focado em ser o melhor jogador que puder a cada dia em que entro em quadra. E, quando for a hora oportuna, tenho certeza de que vamos resolver essas questões”, afirmou o craque, na reapresentação do time. O acordo pode ser fechado, a princípio, até o dia da estreia da campanha regular.

O Suns adquiriu Durant em fevereiro de 2023 e, por enquanto, os resultados não foram empolgantes. O time ganhou 49 jogos e ficou só na sexta colocação do Oeste na última temporada. Em seguida, a equipe perdeu as quatro partidas da série contra o Minnesota Timberwolves. O gerente-geral James Jones, no entanto, não encara a extensão de Durant como algo que exija uma avaliação profunda.

“Nós adoramos Kevin aqui e, por isso, queremos que fique. Então, vamos ir atrás de um acordo. Não podemos falar sobre essas negociações de forma pública, mas acho que ele é um ótimo encaixe em nossa equipe. Adoramos a sua presença em nosso dia a dia. Eu sinto que nem precisava dizer isso porque é uma coisa óbvia para todos aqui dentro”, sinalizou Jones.

Altas ordens

Estender o contrato de Kevin Durant parece uma decisão óbvia para o Suns, apesar dos resultados decepcionantes até agora. Mas, independentemente da vontade da direção, as ordens vêm de cima. O dono da franquia, Mat Ishbia, possui grande admiração pelo craque e aposta em sua liderança técnica. Ele não fez nenhuma questão de esconder essa visão durante o primeiro dia de entrevistas da temporada.

“Todos falamos sobre Kevin aqui porque adoramos que esteja conosco. Simplesmente amamos esse cara. Nós conversamos com o seu empresário o tempo inteiro, então a nossa relação é excelente. Todos os nossos planos têm base na presença de Kevin no time. Nada mudou, por enquanto, em relação a essa visão”, garantiu o magnata do setor de tecnologia.

Ishbia, assim como Jones, precisa ser cuidadoso com as palavras por regras da liga. No entanto, as suas intenções são evidentes quando o tema é Durant. “Nós não podemos discutir extensões com a imprensa, mas digo uma coisa: a gente adora Kevin. E, mais do que isso, Kevin adora jogar em Phoenix. Isso é o que importa nesse momento”, finalizou.

Novo comando

Uma novidade, ao menos, está confirmada na temporada de Durant no Suns: o técnico Mike Budenholzer. O experiente treinador assumiu o comando do time e, com isso, um novo trabalho se inicia em Phoenix. O ala admite que a pré-temporada será, em parte, dedicada ao processo de conhecer o novo comandante. Por isso, o torcedor do Arizona vai ter que seguir paciente em relação ao desempenho do elenco.

“Mike conversou conosco e deixou claro que nos vê, antes de tudo, como pessoas. Mas só vamos ter uma ideia sobre como vai funcionar em quadra assim que estivermos lá dentro. É difícil, afinal, que um treinador seja contratado e já tenha uma visão clara sobre o time. Ele ainda está conhecendo os jogadores. Então, precisamos de tempo para descobrirmos a equipe que vamos ser”, refletiu o veterano.

