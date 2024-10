Magic acerta extensão de contrato com Wendell Carter

Wendell Carter ainda tinha mais duas temporadas de contrato garantido com o Orlando Magic. Mas, ainda assim, as partes se adiantaram ao mercado para adiar a sua agência livre em mais algum tempo. Segundo Shams Charania, da ESPN, o jogador fechou uma extensão prévia de três anos com a franquia. Como resultado, ele vai receber US$59 milhões nesse período.

Esses parâmetros, em primeiro lugar, eram os máximos a que o pivô de 25 anos estava elegível no momento. No entanto, a última temporada do compromisso (2028-29) será uma opção de quase US$21 milhões para a equipe. Os valores e duração se somam ao seu vínculo vigente, que ainda vai render US$22,7 milhões pelas próximas duas campanhas.

A extensão de Carter coloca fim a uma offseason em que o Magic investiu para manter ou consolidar os pivôs do elenco. Os dirigentes da Flórida, para começar, conseguiram renovar os contratos dos dois agentes livres da posição: Moritz Wagner e Goga Bitadze. Além disso, a equipe finalizou uma renegociação do vínculo de Jonathan Isaac para garantir a sua permanência em longo prazo.

Publicidade

O jovem pivô foi selecionado pelo Chicago Bulls com a sétima escolha do draft de 2018. Depois de quase três temporadas, Orlando adquiriu o jogador como parte da troca que levou Nikola Vucevic para Illinois. Ele disputou quase 200 jogos em quatro campanhas, por enquanto, pelo time. As suas médias no período são de 13,6 pontos, 8,8 rebotes e 2,2 assistências.

Leia mais sobre o Orlando Magic

Trocas

Havia quem duvidasse, antes da extensão de contrato, da sequência de Wendell Carter no Magic. Afinal, a campanha passada não foi o seu melhor momento na liga. Ele ficou afastado das quadras por lesão e, em seguida, perdeu a titularidade por alguns jogos. Com isso, registrou as suas médias mais baixas de minutos, pontos e rebotes com a equipe da Flórida.

Publicidade

Isso levou ao fortalecimento das especulações de troca envolvendo o pivô. Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, por exemplo, foram citados como interessados em sua aquisição durante as férias. No entanto, os jornalistas de Orlando garantem que nunca se cogitou cedê-lo em negociações. Mesmo em seus piores momentos, o jogador simplesmente não estava disponível.

Outra questão que pode ter pesado nesse caso, a princípio, é a condição física de Carter. De acordo com Jason Beede, do jornal Orlando Sentinel, ele passou por uma cirurgia no início da offseason para reparar uma fratura na mão esquerda. Foi uma lesão que sofreu em novembro do ano passado e exigiu cirurgia, mas, ainda assim, não teve uma plena recuperação.

Publicidade

Lesionado

Carter iniciou o jogo de estreia do Magic na pré-temporada como titular. Mas isso durou pouco. O pivô deixou a quadra contundido, depois de sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. A equipe confirmou que não vai dar mais notícias sobre a questão antes de exames que devem acontecer entre hoje e amanhã. No entanto, um dos principais jogadores do elenco aposta que a sua volta vai demorar um pouco.

“Eu acho que Wendell não deve jogar mais na pré-temporada. Estamos torcendo para que não seja tão sério e, assim, ele possa estar preparado para o início da campanha. Nós vamos precisar dele, certamente, a partir do primeiro jogo pra valer”, sinalizou o astro Paolo Banchero.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA