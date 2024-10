Kentavious Caldwell-Pope inicia trabalhos no Magic: “Uma experiência nova”

O Orlando Magic investiu a maior parte de sua flexibilidade financeira na agência livre em uma contratação: Kentavious Caldwell-Pope. A franquia tirou o atleta do Denver Nuggets com uma proposta “generosa” de três temporadas. O marcador parece um encaixe perfeito, pois vai jogar em uma das melhores defesas da NBA agora. Mas a mudança tem um significado maior para o ala: revitalização.

“Para começar, é sempre bom ter uma experiência nova em sua vida. Acho que nunca estive mais empolgado em minha carreira do que desde que cheguei a Orlando. Estou pronto para retornar aos treinos e, assim, entender como posso ajudar esse time. As primeiras atividades foram ótimas. Não só foram bons treinamentos, mas já me sinto muito bem aqui”, contou o ala-armador de 31 anos.

Caldwell-Pope passou as últimas duas temporadas no Nuggets e participou da campanha do título da NBA em 2023. No entanto, as partes não acertaram uma extensão prévia de contrato. Já havia, então, a percepção de que os lados caminhavam para o rompimento. Ele está preparado para ser não só um reforço importante em Orlando, mas também um mentor para o elenco. E, a princípio, até um aprendiz em certos momentos.

“Eu só estou tentando começar a aprender o que fazer defensiva e ofensivamente. Além disso, ajudando alguns dos jovens do elenco. Eu oriento sobre a defesa, enquanto eles me ajudam com o posicionamento no ataque. São garotos que querem aprender e, ao mesmo tempo, me ensinam coisas novas. A comunicação, aliás, tem sido o foco do nosso trabalho”, revelou o experiente defensor.

Passos à frente

O investimento do Magic em Kentavious Caldwell-Pope começa a se explicar no encaixe técnico, mas vai muito além disso. A equipe não o viu como um reforço pontual só por causa da questão defensiva. O seu arremesso, por exemplo, vai ajudar o espaçamento de quadra ainda deficitário do time. Mas, acima de tudo, a sua liderança e experiência vitoriosa podem contribuir para que Orlando suba de patamar competitivo.

“Kentavious está sendo si mesmo desde que chegou aqui: um jogador vocal e disposto a cumprir as pequenas funções. Isso é o que precisávamos, antes de tudo. Eu conversei e peguei algumas dicas com ele durante os treinos. Deu para ver que a sua comunicação, em particular, pode ser vital para o nosso time e sucesso em quadra”, elogiou o craque Paolo Banchero.

Nos primeiros treinos, a compreensão de jogo de Caldwell-Pope já ficou evidente para Banchero. O especialista defensivo, afinal, possui os instintos que só uma década como um role player de primeira linha podem trazer. “Certamente, eu vou aprender muito com Kentavious. Afinal, a impressão que tenho é que ele sempre está vendo o jogo um ou dois passos à frente”, descreveu o jovem astro.

Exemplar

Caldwell-Pope nunca foi uma liderança técnica nos times da NBA, mas deixou saudades por onde passou. O seu profissionalismo e disposição em cumprir funções, em particular, receberam elogios em todas as equipes que atuou. É um atleta que ex-colegas sempre elogiam nos bastidores. Para o técnico Jamahl Mosley, o veterano vai ser uma liderança pelo exemplo no dia a dia da franquia.

“Kentavious é um encaixe perfeito conosco. A sua capacidade de marcar e comunicação, certamente, são grandes adições. Faz um trabalho incrível simplesmente explicando as questões de jogo para os colegas, por exemplo. Nem sempre precisa ser vocal, pois as suas ações dizem muito. É um atleta que lidera pela forma como se comporta e move em quadra”, reconheceu o treinador.

