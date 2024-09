“Paolo Banchero estará na disputa pelo MVP da NBA”, aposta jogador do Magic

O astro Paolo Banchero foi o grande jogador da temporada surpreendente do Orlando Magic na NBA. O ala-pivô, desse modo, se consolidou como uma das principais estrelas jovens da NBA, uma vez que recebeu a seleção para o All-Star Game. O companheiro Wendell Carter Jr., ainda assim, acredita que o colega de equipe está pronto para aparecer entre os grandes e até disputar o MVP.

“Paolo Banchero estará na disputa pelo MVP da NBA”, apostou o jogador do Magic.

A aposta de Carter Jr. não é uma loucura, visto o que Banchero apresentou em 2023/24. Durante a última temporada, ele elevou sua produção e conseguiu médias de 22.6 pontos, 6.9 rebotes e 5.4 assistências em 80 partidas. Para além dos números, ele conseguiu liderar o Magic à quinta melhor campanha da Conferência Leste e ao retorno aos playoffs após três anos.

A produção, aliada à liderança no Magic, portanto, o projetam como um craque de futuro na liga. Quem sabe, até para vencer o MVP, como apostou seu companheiro. Vale lembrar que o prêmio não considera apenas os números individuais, como também o impacto do jogador. Ou seja, o jovem jogador está no caminho certo.

Por outro lado, Banchero também precisaria correr contra o histórico para vencer o MVP da NBA. Afinal, somente um jogador conseguiu vencer o prêmio aos 22 anos: o ex-Chicago Bulls Derrick Rose. Desse modo, se o astro do Magic conseguisse o prêmio, ele seria o mais jovem da história, com uma estimativa de 22 anos e 184 dias.

Confiante

Não é somente Carter, aliás, que vê potencial para Banchero ser MVP. Em entrevista ao jornal The Washington Post, o astro de 21 anos comentou sobre suas metas pessoais na liga e projetou que pode sim garantir a principal premiação individual da NBA. Para isso, porém, ele acredita que ainda tem o que melhorar em seu jogo.

“O prêmio de MVP é o objetivo de todo mundo, certamente. É com que todos sonham. E, mais do que isso, não acho que seja algo fora de realidade para mim. Eu estou tentando ser um jogador completo, mas sei que não cheguei lá ainda. No entanto, essa é a visão que tenho para mim. Ser um atleta sem nenhuma fraqueza nos dois lados da quadra”, afirmou o garoto, em entrevista ao jornal The Washington Post.

Força no Leste

As expectativas em relação ao ala-pivô também projetam um futuro positivo para o Magic. No primeiro grande ano de Banchero, afinal, a franquia da Flórida conseguiu a quinta melhor campanha do Leste. Portanto, qual a projeção para a temporada 2024/25? Para o craque da equipe, disputar o topo com Boston Celtics, New York Knicks e Philadelphia 76ers.

“Estamos no mesmo nível desses times. Lembro que no ano passado começamos como uma das três ou duas melhores equipes. E todo mundo achava que era sorte. Todo mundo pensava que seríamos um time de play-in e que iríamos cair do topo do Leste. Mas terminamos fortes e ficamos com a quinta posição. Inclusive, tivemos a chance de realmente conquistar a segunda posição no final da temporada”, afirmou Banchero em entrevista à ESPN.

