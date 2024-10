Offseason de 2024 é a mais cara da história da NBA

A offseason de 2024 chegou ao fim com um recorde na história da NBA. De acordo com o site especializado Spotrac, as 30 franquias gastaram US$ 7,4 bilhões, sendo US$6,6 bilhões garantidos. O valor, aliás, envolve contratos, extensões e acordos de calouros, com um total de 471 acordos assinados no período pelos jogadores.

O valor recorde da offseason de 2024 representa o maior valor gasto na história da NBA em contratos. Antes, segundo o Spotrac, a mais cara havia sido a do ano passado, quando as franquias gastanram US$ 5,9 bilhões em acordos, sendo US$ 5,5 bilhões garantidos. Ou seja, cerca de US$ 1,5 bilhão a mais gastos com os jogadores.

O período se destacou principal por extensões lucrativas com diversos astros. Jayson Tatum, por exemplo, assinou a extensão mais cara da história, após conquistar o título da NBA. Na época, segundo Shams Charania, o novo acordo do astrodo Boston Celtics será por cinco temporadas e valerá US$314 milhões.

Enquanto isso, as lendas Stephen Curry e LeBron James também acertaram grandes contratos até o final de 2026. Por fim, outros nomes que renovaram foram: Donovan Mitchell; Evan Mobley; Jamal Murray; Cade Cunningham; Pascal Siakam; James Harden; Bam Adebayo; OG Anunoby; Franz Wagner; Joel Embiid; Tyrese Maxey; Scottie Barnes e Lauri Markkanen.

O recorde contou também com um ‘boom’ graças ao último dia para a extensão de contratos de calouro. No Houston Rockets, por exemplo, acertou com Jalen Green, por US$ 103 milhões em três anos, e Alperen Sengun, por US$ 185 milhões em cinco temporadas.

Por fim, a extensão de Aaron Gordon com o Denver Nuggets marcou o último acerto da offseason. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a extensão foi máxima, no valor de US$133 milhões por quatro temporadas. O acordo ainda inclui uma opção de jogador para a temporada 2028/29, com aumento salarial em caso de troca.

Entre as equipes, o Philadelphia 76ers foi quem liderou a lista em gastos. Com oito contratações, a franquia investiu US$ 729 miçhões em contratos. Joel Embiid assinou uma extensão de três anos no valor de US$ 192,9 milhões. Paul George, enquanto isso, também fechou um contrato de quatro anos, no valor de US$ 212 milhões com os 76ers. Por fim, Tyrese Maxey concordou com um contrato máximo de cinco anos, no valor projetado de US$ 204 milhões.

