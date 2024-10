NBA iguala recorde de jogadores estrangeiros em 2024/25

A NBA anunciou nesta terça-feira que iguala o recorde de 125 jogadores estrangeiros em 2024/25. Além disso, atinge a marca de 43 países dos seis continentes entre os elencos dos times que disputam a rodada na noite de abertura. Por fim, tem recorde de atletas de Austrália (13), Alemanha (oito) e Camarões (cinco), além de igualar o número de 14 atletas da França e 17 do continente africano.

Entre os elencos da rodada da noite de abertura, pela quarta temporada consecutiva serão ao menos 120 jogadores internacionais e pelo menos 100 atletas estrangeiros pelo 11º ano seguido. Enquanto isso, todos os 30 times contam com um jogador internacional, pelo menos.

Os recordes de número de atletas estrangeiros e países e territórios foram estabelecidos nos inícios das temporadas 2023/2024 e 2017/2018, respectivamente.

Publicidade

Pela 11ª temporada consecutiva, o Canadá é o país com mais representantes fora dos Estados Unidos com 21 atletas. Depois, tem França, Austrália, Alemanha e Sérvia (seis). Ao todo, 61 jogadores europeus estarão na noite de abertura, incluindo quatro membros dos times ideais da NBA.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks / Grécia): campeão da NBA 2021, melhor defensor de 2020 e duas vezes MVP

Luka Doncic (Dallas Mavericks / Eslovênia): cinco vezes NBA All-Star e time ideal da NBA

Nikola Jokic (Denver Nuggets / Sérvia): campeão da NBA 2023 e três vezes MVP

Domantas Sabonis (Sacramento Kings / Lituânia): três vezes NBA All-Star

Leia mais!

Os 17 jogadores africanos, incluindo um recorde de cinco atletas de Camarões, são encabeçados por Joel Embiid (Philadelphia 76ers), MVP de 2023 e sete vezes All-Star da NBA.

Publicidade

O Portland Trail Blazers e o Oklahoma City Thunder apresentam o maior número de atletas internacionais cada (sete). Depois, Atlanta Hawks, Mavericks, Houston Rockets, Orlando Magic e Toronto Raptors possuem seis cada.

“Quando temos em quadra jogadores que representam boa parte do público daquele local, a conexão com os torcedores é amplificada, gerando resultados positivos para a relação entre liga, fãs e equipes. Então, a participação cada vez maior de atletas europeus na NBA é um fator que potencializa a expansão da liga para o continente”, destaca Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

Publicidade

Curiosidades

Três jogadores estrangeiros venceram os últimos seis prêmios de MVP da NBA e eles seguem entre os favoritos em 2024/25. Joel Embiid (2022/2023), Nikola Jokic (2023/2024, 2021/2022 e 2020/2021) e Giannis Antetokounmpo (2019/2020 e 2018/2019). A última temporada também marcou a terceira consecutiva em que três jogadores estrangeiros terminaram entre os três mais votados para MVP: Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Doncic.

Antetokounmpo e os Bucks visitam Embiid e os 76ers nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN. Gilgeous-Alexander e o Thunder enfrentam Jokic e os Nuggets fora de casa na sequência, às 23h, estreando na temporada.

Publicidade

Mas ao todo, 15 jogadores estrangeiros da noite de abertura de 2024/25 já estiveram no NBA All-Stars: Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert, Al Horford, Kyrie Irving, Lauri Markkanen, Kristaps Porziņgis, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Ben Simmons, Nikola Vucevic e Andrew Wiggins.

E mais

Ao menos cinco jogadores internacionais estiveram no ‘Kia All-Star Team’ em todas as temporadas desde 2018-2019.

Então, como parte da Pesquisa NBA entre os GMs 2024/2025, Gilgeous-Alexander, Doncic e Embiid, Jokic e Tatum foram votados como os candidatos mais fortes a vencer o prêmio de MVP. Ou seja, apenas o jogador do Celtics não é estrangeiro.

Publicidade

Quatro atletas estrangeiros foram votados pelos GMs como os jogadores que mais gostariam de contratar se estivessem começando uma franquia: Victor Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic e Doncic. Wembanyama e o Spurs visitam Doncic e o Mavericks nesta quarta-feira, às 20h30.

Por fim, há também um grande número de jogadores americanos com relações com outros países assim como 35 atletas com ao menos um pai nascido em um país africano. Entre os jogadores americanos com relação com outros países estão Bam Adebayo (relações com a Nigéria), Jalen Green (Filipinas), Karl-Anthony Towns (República Dominicana) e Jaylin Williams (Vietnã).

Publicidade

“Nos últimos seis anos, os prêmios de MVP foram ganhos por jogadores estrangeiros, o que demonstra o quanto a competição se tornou global. Expandir a marca NBA é crucial para atrair novos públicos e investimentos, além de consolidar a crescente base de fãs ao redor do mundo, fortalecendo a presença da liga em mercados estratégicos”, analisa Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap.

Por assessoria de imprensa

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA