NBA: candidatos ao título, playoffs e Copa Cooper Flagg

Enquanto muitos times iniciam a temporada 2024/25 da NBA mirando título e playoffs, outros estão de olho na “Copa Cooper Flagg”. Apesar de a pré-temporada não ser exatamente um parâmetro, deu para entender algumas formações e como equipes vão jogar. Então, com o início da nova campanha, o Jumper Brasil vai indicar os principais candidatos a tudo em sua previsão. Confira!

Nesta terça-feira, a NBA começa a sua 79ª temporada com alguns dos candidatos ao título. Primeiro, o Boston Celtics recebe o New York Knicks. Logo depois, tem Los Angeles Lakers diante do Minnesota Timberwolves. Já na quarta-feira, é dia de rodada cheia, com dez partidas.

Estava com saudades? Então, chegou a hora de acompanharmos mais uma temporada da NBA.

Primeiro, vamos falar um pouco sobre a previsão. Quem chega pronto para brigar pelo título, quem vai aos playoffs e quem apenas quer uma temporada “tranquila”, enquanto a NBA aguarda por Cooper Flagg.

Para isso, o Jumper Brasil, que vai para a sua 19ª temporada, convidou alguns leitores para que nos ajudassem a montar as listas. Participaram da votação: Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Higor Goular, Lucas Piona, Matheus Carvalho e Antonio Gomes, de nossa equipe. Entre os nossos colegas, estão Bruno Pollice, Mauro Júnior, Michel Moral e Julio Luizelli.

Veja como ficou.

Leste

1. Boston Celtics

2. New York Knicks

3. Philadelphia 76ers

4. Milwaukee Bucks

5. Miami Heat

6. Cleveland Cavaliers

7. Orlando Magic

8. Indiana Pacers

9. Toronto Raptors

10. Charlotte Hornets

11. Chicago Bulls

12. Atlanta Hawks

13. Detroit Pistons

14. Brooklyn Nets

15. Washington Wizards

Oeste

1. Oklahoma City Thunder

2. Minnesota Timberwolves

3. Phoenix Suns

4. Dallas Mavericks

5. Golden State Warriors

6. Denver Nuggets

7. Los Angeles Lakers

8. Memphis Grizzlies

9. Sacramento Kings

10. New Orleans Pelicans

11. Houston Rockets

12. San Antonio Spurs

13. Los Angeles Clippers

14. Utah Jazz

15. Portland Trail Blazers

Prêmios, surpresas e decepções na temporada 2024/25 da NBA

Prêmio Jogador/técnico Time MVP Shai Gilgeous-Alexander Thunder Calouro Zach Edey Grizzlies Defensor Victor Wembanyama Spurs Reserva Donte DiVincenzo Timberwolves Evolução Jalen Johnson Hawks Técnico Mark Daigneault Thunder Surpresas Jogador Lonzo Ball Bulls Time Golden State Warriors – Decepções Jogador Kawhi Leonard Clippers Time Los Angeles Clippers –

Previsões

Apesar de não ser uma “ciência exata”, nós votamos de acordo com o que vimos dos elencos, da fase de preparação e da pré-temporada. Claro que ninguém acerta a posição das 30 equipes da NBA, mas fizemos algumas apostas ousadas.

O Charlotte Hornets, por exemplo, aparece alto, indo ao play-in. Mas isso acontece porque LaMelo Ball está saudável, Brandon Miller vem para fazer uma grande temporada e as coisas mudaram por lá. Então, acreditamos que o Hornets possui chances de vencer mais jogos do que nos últimos anos. E ainda tem o fator Tidjane Salaun, uma grande adição no Draft.

Então, não quer dizer que o Hornets, obrigatoriamente, vai ficar na décima posição. Acreditamos que seja por volta daquilo.

Outro exemplo é o Denver Nuggets. Campeão em 2022/23, o time perdeu diversos jogadores importantes para a rotação, enquanto os reforços não foram exatamente aqueles que mudam o patamar. A gente ainda acha que vai aos playoffs, mas basta uma lesão de um titular para a situação piorar de vez por lá.

Já o Los Angeles Clippers não sabe quando Kawhi Leonard vai voltar às quadras, mas é certo que ele deve perder um longo período. Sem Paul George, sobra tudo (ou quase isso) para um veterano James Harden, enquanto o resto do elenco pode não ser suficiente para ir longe.

Ou seja, apostamos em uma “implosão” e reformulação.

Podemos errar e o Clippers entrar direto nos playoffs, mas quais são as chances de Harden atuar 70 jogos fazendo 22, 23 pontos? Apenas para entender, ele fez 16.6 na última temporada. Então, os riscos ali são enormes.

Mais previsões…

Vamos entender que o Sacramento Kings perdeu os cinco jogos que fez na pré-temporada, mas sabemos que isso não significa muita coisa. Ou significa?

Bem, depende.

Isso porque o Kings jogou com titulares em algumas partidas por muitos minutos e, mesmo assim, não viu a cor da bola. Aliás, De’Aaron Fox pouco ficou com ela. Virou uma espécie de ala-armador, pois DeMar DeRozan e Domantas Sabonis organizam o ataque. Mas é justo dizer que Sacramento ainda pode evoluir e isso deixar de ser um problema ao longo do ano.

Depois, tem o Memphis Grizzlies. Apesar de Ja Morant estar saudável, Jaren Jackson Jr não está. Assim como GG Jackson. Mas tem Desmond Bane, Zach Edey e Marcus Smart. Ou seja, uma equipe que pode surpreender e terminar na zona de classificação direta aos playoffs é o Grizzlies. Por enquanto, um oitavo lugar parece próximo do que o time pode fazer.

E o Knicks, hein?

Fez duas trocas ousadas na offseason, mas está com alguns problemas no elenco. Contusões de Mitchell Robinson e Precious Achiuwa preocupam e time terá apenas Karl-Anthony Towns e Jericho Sims para o garrafão no começo da temporada 2024/25 da NBA.

Warriors

Ao contrário do Kings, o Warriors terminou a pré-temporada de forma invicta. De novo, não quer dizer que o time será campeão, pois estamos falando de um período de ajustes. Mas sempre que Golden State venceu quatro jogos na fase de amistosos, o resultado foi… título.

Tudo bem. É outra situação hoje e isso vale apenas para registro. Mas é fato que o Warriors parece melhor que na última temporada. Fez contratações pontuais, enquanto não conseguiu trocas na agência livre. No entanto, tem até a trade deadline para avaliar o atual elenco e reforçar o grupo ao lado de Stephen Curry.

Existe a aposta em que Andrew Wiggins sai em troca até fevereiro, então vamos aguardar.

Lakers

De técnico novo, existe uma esperança interna que o Lakers pode voltar a brigar por título. É bem cedo para afirmar, mas as coisas parecem tomar um rumo diferente por lá. O fato é que Anthony Davis está tomando cada vez mais ações ofensivas, enquanto LeBron James vai compeltar 40 anos em dezembro e hoje deve tornar-se o primeiro jogador a atuar ao lado do filho na NBA.

Mas como sempre, o Lakers é um time que pode fazer trocas ao longo da campanha e mudar seu elenco. Então, é mais uma questão de aguardar os jogadores que estão fora por lesão e entender como a direção deve agir.

Bulls, Raptors e Hawks

Assim como o Hornets, Bulls, Raptors e Hawks podem subir e descer ao longo do ano. Tudo depende de como seus elencos vão funcionar, pois não são exatamente materiais de briga por coisa séria, como título da NBA e não são tão ruins para brigarem por Cooper Flagg.

No entanto, vale lembrar que Atlanta também não estava cotado para nada na última temporada e ficou com a primeira escolha. Mas existe um problema para 2024/25: o time não possui a própria escolha.

Para recuperar a pick, entretanto, terá de convencer a diretoria do San Antonio Spurs. Muita gente aposta que Trae Young não termina a temporada por lá, então é algo para ficarmos de olho.

Mas o Bulls também não tem a própria escolha. Adivinha com quem está? Sim, de novo, com o Spurs. No entanto, tem proteção top 10. Aliás, o próprio Hornets não tem a sua, mas é top 14. Detalhe: está com San Antonio.

Por fim, é justo dizer que os três times possuem chances de playoffs se tudo der certo.

Copa Cooper Flagg é como título para alguns times da NBA

Lembra da Copa Victor Wembanyama? Então… é similar. Na época, o Spurs ficou com o futuro astro da NBA. Agora, o próprio time de San Antonio possui chances reais de ficar com Cooper Flagg.

Isso porque possui a sua escolha, além de Bulls, Hornets e Hawks. Deles, apenas o último não tem proteção alguma. Mas é importante afirmar que o Spurs pode surpreender. Afinal, o time recebeu os veteranos Chris Paul e Harrison Barnes e tem chance de evoluir.

Enquanto isso, os favoritos seriam Wizards, Nets, Blazers e até o Jazz. Mas tem um time que pode aparecer: o Thunder.

Tudo depende de um fracasso total e reformulação no Clippers, mas isso pode não acontecer. Caso o time californiano consiga se ajustar, o papo é outro e Oklahoma City sai do páreo. No entanto, e se Kawhi Leonard não tiver condições de oferecer ao time o seu melhor basquete? Por enquanto, ninguém sabe quando vai estrear.

Portanto, para cinco ou seis times, a temporada 2024/25 tem Cooper Flagg como meta e será como se fosse um título da NBA.

Título

Por ser o atual campeão, o Celtics aparece na frente como favorito, especialmente no Leste. Bucks, Sixers e Knicks são os principais concorrentes, mas Heat também pode brigar. Depende de Jimmy Butler, né? A aposta é que ele vai jogar sério.

E o Celtics não está ali só por vencer em 2023/24. Tem elenco de ponta, que foi às finais do Leste em seis dos últimos oito anos. Ou seja, Boston entra como um dos times a serem batidos mais uma vez.

Não se surpreenda se o Cavs ou, eventualmente, um Pacers ou um Magic entrarem em uma briga pelo Leste, também.

Já no Oeste, a coisa é mais difícil. Thunder e Timberwolves são os melhores, mas o Mavs fez contratações importantes e o Suns ajustou seu elenco de apoio.

Aliás, Phoenix é o nosso terceiro aqui, mas já viu como o time jogou na pré-temporada? Estamos falando de primeiro tempo, de equipe principal. Mudou muito para melhor. As contratações de Tyus Jones e Monte Morris podem não parecer grande coisa, mas deixam o grupo bem mais forte.

Nuggets, se alguns reservas assumirem mais protagonismo e conseguirem atuar como titulares, vem para brigar na parte de cima, longe daquele sexto lugar que a gente colocou.

Todas as contratações da NBA

Perdeu alguma coisa desde julho? Aqui, tem tudo o que aconteceu desde então.

Onde assistir

ESPN e Prime Video transmitem para o Brasil. Confira a programação dos jogos da NBA na TV.

