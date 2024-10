“Phoenix Suns tem chance de conquistar título”, avisa lenda da NBA

O Phoenix Suns não é uma aposta popular para o título da NBA em 2025. Afinal, o time foi uma das grandes decepções da última temporada. É um teórico favorito que, depois de um ano, já passou a ser uma carta fora do baralho para maior parte dos analistas e torcedores. Mas será que essa reação não é exagero? Para o lendário Reggie Miller, a equipe possui um material humano que não pode ser menosprezado.

“Não dá para descartar uma equipe que tem dois craques como Kevin Durant e Devin Booker. E, então, ainda adicionaram Bradley Beal. É claro que, antes de tudo, eles precisam ficar saudáveis ao longo da temporada. Tem que torcer para Bradley, por exemplo, conseguir jogar uns 60 jogos. Mas Phoenix tem uma chance de ganhar o título”, cravou o comentarista da TNT.

A reunião dos três astros causou alvoroço antes da última campanha, mas isso só durou até a bola subir. Os resultados em quadra ficaram muito aquém das expectativas gerais. A eliminação na primeira rodada, em quatro partidas, pelo Minnesota Timberwolves foi o encerramento emblemático para uma trajetória errática. Miller, assim como parte da torcida, via um elenco “imperfeito” desde o início da competição.

“O quinteto titular de Phoenix era muito bom na temporada, mas todos notavam o que faltava. Estávamos gritando o ano inteiro sobre isso. Eles não tinham reservas e, além disso, faltava o armador. Quem facilitaria o jogo para todos esses craques pontuarem? Eu acho que, a princípio, supriram essa necessidade com Tyus Jones”, apontou o integrante do Hall da Fama.

Reforço pontual

Jones, aliás, é o grande protagonista da renovada chance do Phoenix Suns conquistar o título da NBA. A equipe não fez grandes mudanças em relação ao elenco, mas resolveu um problema crônico com a (inesperada) contratação do armador pelo salário mínimo. Não por acaso, foi uma das adições mais elogiadas da offseason. Miller acredita que o atleta seja a definição de um reforço pontual.

“Eu acho que ficou provado nos playoffs que ter um atleta que controla o ritmo de jogo faz a diferença. Um comandante ofensivo que encontra os seus companheiros em seus espaços favoritos e, em síntese, tira a pressão das suas referências. Tyus pode fazer tudo isso e, assim, os astros vão poder respirar um pouco”, avaliou o ícone do Indiana Pacers.

E a chegada de Jones não foi só bem avaliada fora das quatro linhas. Booker disse que muitos colegas importantes já fizerem elogios à contratação do armador. “Tyus foi um steal para nós. Eu lembro que, quando a notícia saiu, estava no vestiário da seleção e ninguém entendeu como conseguimos contratá-lo”, contou o jovem craque.

Três pontos

Outra alteração importante no Suns foi o comando técnico. Frank Vogel acabou demitido ao fim da temporada e, em seguida, chegou o experiente Mike Budenholzer. O treinador é conhecido por impulsionar o desempenho defensivo de times da liga, mas, no caso de Phoenix, está de olho no ataque. Ele quer incentivar os seus comandados a subirem o volume de tentativas de três pontos.

“Eu gosto da ideia. É claro que você precisa aproveitar o que a defesa cede, mas, ainda que erremos o arremesso, sabemos que a defesa vai estar espaçada. E, com isso, você vai criar melhores oportunidades por causa da quadra aberta. Além disso, temos vários ótimos chutadores nesse elenco. Então, concordo que o nosso volume deveria subir”, sinalizou um dos melhores alas-armadores da liga.

