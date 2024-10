Kendrick Perkins: “Phoenix Suns é meu ‘azarão’ para ser campeão da NBA”

O Phoenix Suns foi uma aposta popular como campeão da NBA antes do início da última temporada. Afinal, a franquia causou alvoroço ao reunir os astros Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Os resultados em quadra ficaram muito aquém da expectativa, mas nem todos desistiram do time. O polêmico Kendrick Perkins vê o Suns como o perfeito candidato a “zebra” da liga em 2025.

“Phoenix é o meu ‘azarão’ para ser campeão, pois essa equipe pode vencer todos. Na última temporada, a gente viu esse elenco desentrosado e infeliz. Todos, no entanto, sabem que eles têm material humano para fazer isso acontecer. Existem vários bons times no Oeste, mas cada um deles possui pontos de interrogação. Por isso, vejo um caminho possível para Phoenix”, argumentou o comentarista da ESPN.

O Suns não fez grandes mudanças em relação à temporada passada, mas resolveu um problema crônico de forma inesperada. A franquia fechou uma das contratações mais elogiadas da liga: trouxe o armador Tyus Jones pelo salário mínimo. Por si só, isso já seria uma evolução. No entanto, Perkins acredita que o melhor reforço é um clima e cenário bem mais leves do que antes.

“Kevin não olhava para a cara do técnico e, mesmo assim, marcou 27 pontos por jogo na temporada passada. Agora, depois da experiência olímpica, ele vai estar mais feliz. Bradley está contente e Devin foi fantástico nas Olimpíadas também. A equipe, além disso, tem um novo técnico em Mike Budenholzer. Eu não aposto minhas fichas neles, mas não vou ficar surpreso se vencerem”, concluiu o analista.

Otimismo

A aposta de Perkins foi impulsionada, a princípio, pelo comportamento de Bradley Beal. O ala-armador deu entrevistas desde o começo da pré-temporada com previsões bem otimistas para a equipe. Usa como base, aliás, até a criticada campanha passada para essa projeção. Ele acredita que menos lesões, por exemplo, mudariam a forma como todos veem o desempenho da equipe no primeiro semestre.

“Só pense em retrospecto: eu fiquei fora de 30 partidas e, ainda assim, ganhamos 49 jogos. E não fui só eu, pois todos ficaram de fora de alguns jogos. Não estou dizendo que venceríamos todos os jogos, mas, se a gente ganhasse metade das partidas que estava lesionado, teríamos sido líderes do Oeste. No mínimo, competiríamos pela primeira posição”, defendeu o ex-atleta do Washington Wizards.

O que mais pesa para Perkins, no entanto, são as descrições de Beal sobre o clima do time. Tudo estaria mais leve e agradável nos bastidores. “O ambiente do nosso elenco está muito melhor, antes de tudo. Estamos animados com os reforços que chegaram. Pode perguntar para qualquer um e vai confirmar, pois a energia está nova e diferente por aqui”, garantiu.

Céticos

Mas nem todos estão tão convencidos sobre as chances do Phoenix Suns ser campeão da NBA em 2025. Quem apostava no time durante a última temporada, em particular, está cético sobre isso. O jornalista Brian Windhorst, colega de bancada de Perkins, resumiu essa impressão menos empolgada. Ele quer ver mais para recuperar algum tipo de confiança na equipe do Arizona.

“Eu quero acreditar em Phoenix. Foi o que fiz na última temporada, fiquei dizendo que iam resolver os seus problemas a campanha inteira, mas não conseguiram. Há umas quatro equipes que estão no topo do Oeste e, então, um grupo de times em patamar bem parecido. Acho que eles possuem o talento para emergir dessa disputa, mas não vou cravar isso até vê-los fazer”, finalizou o repórter.

