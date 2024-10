Astro do Suns, Kevin Durant pode bater recorde na NBA em 2024/25

O astro do Phoenix Suns, Kevin Durant, vai entrar na temporada 2024/25 da NBA visando mais recordes em sua carreira. E um deles está muito perto de acontecer: atingir a marca de 30 mil pontos na história da temporada regular da liga. O veterano se prepara para sua 17ª temporada na carreira como profissional.

Atualmente, Durant tem 28.924 pontos marcados em temporadas regulares. Somente sete atletas superaram a marca dos 30 mil: LeBron James (40.474), Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Dirk Nowitzki (31.560) e Wilt Chamberlain (31.419).

Então, para se tornar o oitavo membro do grupo, ele vai precisar marcar 1.076 pontos ao longo de 2024/25. Considerando que ele jogue todos os 82 jogos, isso representaria uma média de 13.2 pontos por partida. Se diminuirmos a conta para 60 partidas, a média necessária seria de 17.9 pontos.

Portanto, se continuar com os números que apresentou ao longo da carreira, pode alcançar o feito em 2024/25. Isso porque o craque tem feito pelo menos 26 pontos por partida desde a temporada 2017/18, quando ainda estava no Golden State Warriors. Se conseguir repetir ao menos essa produção na próxima campanha, ele precisará de 41 partidas para alcançar os pontos necessários. Ou seja, metade de uma campanha regular.

O camisa 35 tem subido cada vez mais no ranking de maiores pontuadores da história da NBA. Durant começou a campanha passada com 26.892 pontos na carreira. Em 75 partidas pelo Suns ele anotou 2.032 pontos.

Com isso, ele saltou da 13ª posição na lista para o oitavo lugar. O astro do Suns, Kevin Durant, deixou para trás no ranking da NBA, nomes como Hakeem Olajuwon, Elvin Hayes, Moses Malone, Carmelo Anthony e Shaquille O’Neal.

Neste ritmo, então, Durant pode acabar a carreira como um dos quatro maiores pontuadores da história da liga. Afinal, ele precisaria de menos de 5 mil pontos para ultrapassar Chamberlain, Nowitzki, Jordan e Kobe até o fim da carreira. Nos últimos três anos, por exemplo, ele marcou 5.041 pontos. Aliás, que nessas duas campanhas anteriores, ele sequer jogou 60 jogos.

Além dos recordes, ele visa uma boa campanha com o Suns. A equipe do Arizona ficou abaixo do que esperava em 2023/24, caindo ainda na primeira rodada dos playoffs com Devin Booker, Bradley Beal e Durant. Com reforços, sobretudo, no entorno do elenco como Tyus Jones, Phoenix espera chegar ao topo do Oeste em 2024/25.

