Kevin Durant não assinará extensão de contrato com Suns

O astro Kevin Durant não assinará uma extensão de contrato com o Phoenix Suns, de acordo com Bobby Marks, da ESPN. O veterano está elegível para uma renovação prévia, no valor de US$59,5 milhões, válida por uma temporada, até o dia 21 de outubro. Mas, segundo o analista, isso não vai ocorrer.

A explicação de Marks é simples. Kevin Durant vai esperar a próxima offseason para prolongar o contrato com o Suns. Afinal, em 2025, o craque de 36 anos poderá assinar uma extensão de US$123,8 milhões. Além disso, o acordo seria para duas temporadas. Desse modo, ao adiar a extensão, o jogador ganhará um valor extra de US$64,3 milhões.

Portanto, a torcida do Suns não precisa se preocupar neste momento. Durant ainda tem vínculo com a equipe pelas próximas duas campanhas. Nesse período, ele vai receber US$105,9 milhões em salários. De acordo com Marks, além do astro de Phoenix, De’Aaron Fox (Sacramento Kings) e Mikal Bridges (New York Knicks) também adiarão suas extensões contratuais. Pela mesma razão de Durant: obter um acordo mais lucrativo em 2025.

Recentemente, Kevin Durant disse que não se preocupa com a possível extensão de contrato com o Suns. Segundo o atleta, as coisas se resolverão na hora certa.

“Eu ainda tenho dois anos de contrato. Então, isso não é uma preocupação para mim. No momento, só estou focado em ser o melhor jogador que puder a cada dia em que entro em quadra. E, quando for a hora oportuna, tenho certeza de que vamos resolver essas questões”, afirmou o camisa 35.

O Suns adquiriu Durant em fevereiro de 2023 e, por enquanto, os resultados não empolgam. O time ganhou 49 jogos e ficou só na sexta colocação da Conferência Oeste, na última temporada. Em seguida, a equipe perdeu as quatro partidas da série contra o Minnesota Timberwolves. O gerente-geral do Suns, James Jones, no entanto, não encara a extensão de contrato de Kevin Durant como algo que exija uma avaliação profunda.

“Nós adoramos Kevin aqui e, por isso, queremos que fique. Então, vamos ir atrás de um acordo. Não podemos falar sobre essas negociações de forma pública, mas acho que ele é um ótimo encaixe em nossa equipe. Adoramos a sua presença em nosso dia a dia. Eu sinto que nem precisava dizer isso porque é uma coisa óbvia para todos aqui dentro”, sinalizou Jones.

Estender o contrato de Kevin Durant parece uma decisão óbvia para o Suns, apesar dos resultados decepcionantes até agora. Mas, independentemente da vontade da direção, as ordens vêm de cima. O dono da franquia, Mat Ishbia, possui grande admiração pelo craque e aposta em sua liderança técnica.

“Todos falamos sobre Kevin aqui porque adoramos que esteja conosco. Simplesmente amamos esse cara. Nós conversamos com o seu empresário o tempo inteiro. Então, a nossa relação é excelente. Todos os nossos planos têm base na presença de Kevin no time. Nada mudou, por enquanto, em relação a essa visão. Nós não podemos discutir extensões com a imprensa, mas digo uma coisa: a gente adora Kevin. E, mais do que isso, Kevin adora jogar em Phoenix. Isso é o que importa”, garantiu Ishbia, durante a reapresentação da equipe.

