Minnesota Timberwolves: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Com alguns novos salários e um elenco que pouco se alterou desde a última temporada, o Minnesota Timberwolves chega forte para o novo ano da NBA. A equipe fez um grande movimento no Draft, mas pouco se movimentou em contratações e saídas durante a agência livre. Então, a base é a mesma do time que chegou às finais da Conferência Oeste em 2023/24.

O grande reforço no Timberwolves é a chegada do calouro Rob Dillingham. Oitava escolha do Draft, ele veio em uma troca da franquia com o San Antonio Spurs, já que o time só tinha uma escolha no processo, já no fim da primeira rodada, que se transformou no ala-armador Terrance Shannon Jr.

Dillingham chega para resolver a falta de um armador reserva na equipe. O time teve dificuldades com Monte Morris e Jordan McLaughlin, que, aliás, saíram da franquia. Morris fechou com o Phoenix Suns, enquanto McLaughlin foi para o Sacramento Kings. Além disso, o calouro é a esperança de sucessão para o veterano Mike Conley na posição.

Por fim, as assinaturas na agência livre ficaram por conta de Joe Ingles, que estava no Orlando Magic, pelo mínimo de veteranos. Além dele, PJ Dozier, que estava no Partizan Belgrado, da Sérvia também chega para reforçar o Timberwolves. Veterano, Ingles deve substituir Kyle Anderson, que foi para o Golden State Warriors. Minnesota, acima de tudo, economizou bastante já que Anderson vai custar US$9 milhões anuais ao time de San Francisco.

Por fim, Luka Garza assinou uma extensão de US$4,5 milhões por dois anos, e TJ Warren ainda está sem time.

Minnesota Timberwolves: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Mike Conley 1,83 36 9.9 PG Rob Dillingham 1,91 19 6.2 PG Daishen Nix** 1,91 22 – SG Anthony Edwards 1,93 23 42.1 SG Nickeil Alexander-Walker 1,96 25 4.3 SG Terrence Shannon Jr 1,98 24 2.5 SG Jaylen Clark** 1,93 22 – SF Jaden McDaniels 2,06 23 23.0 SF Joe Ingles 2,06 36 3.3 SF P.J Dozier 1,98 27 2.6 SF Josh Minott 2,03 21 2.0 PF Karl-Anthony Towns 2,13 28 49.2 PF Leonard Miller 2,08 20 1.8 C Rudy Gobert 2,16 32 43.8 C Naz Reid 2,06 25 13.9 C Luka Garza 2,08 25 2.1 C Jesse Edwards** 2,11 24 –

*US$ em milhões

** Two-Way

Projeção

Portanto, o Timberwolves segue com a mesma base da ótima campanha em 2024/25. Na defesa, ainda é um time poderoso. Além disso, ganha algumas peças no ataque que podem ajudar entre os reservas. Ainda assim, entre os quatro times que lideraram o Oeste em 2023/24, a franquia é quem menos se mexeu. Seja em reforços de expressão ou perdas importantes. Um ano com ainda mais maturidade para Anthony Edwards e o desenvolvimento interno ao seu redor são as grande apostas para a franquia dar o próximo passo na NBA.

Titulares: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert

Rotação: Rob Dillingham, Nickeil Alexander-Walker, Joe Ingles, Leonard Miller e Naz Reid

Técnico: Chris Finch

Avaliação Jumper Brasil: Briga pelo topo do Oeste.

