Klay Thompson revela motivo de fechar com Dallas Mavericks: “Luka Doncic”

Klay Thompson deixou o Golden State Warriors e a parceria com Stephen Curry para atuar no Dallas Mavericks, com Luka Doncic. O ala-armador que deixou o time onde foi tetracampeão da NBA, falou um pouco sobre os motivos que o fizeram mudar de lado na Conferência Oeste, e o astro esloveno tem um papel fundamental em tudo isso.

Em entrevista após a vitória de Dallas sobre o Milwaukee Bucks, na última quinta-feira (17), Thompson foi perguntado sobre como seria a química com o armador, já que ele não atuou em nenhum dos amistosos. Klay enalteceu a capacidade de Doncic e disse que não tem dúvida de que eles serão ótimos juntos.

“Não vejo muito problema nisso, para ser sincero. Então, seremos ótimos mesmo assim. Aliás, uma das grandes razões para que eu tenha vindo jogar aqui é ter a chance de atuar ao lado de Luka Doncic. Existem 82 jogos reais para que possamos construir química. Mas, sendo sincero, acho que ele é um jogador tão bom que não precise de muito tempo para isso”, garantiu o arremessador.

O ala-armador esteve em quadra três vezes nos amistosos. Ele converteu apenas seis de 18 tentativas do perímetro, um aproveitamento de 33.3%. A atuação contra os reservas do Bucks foi a melhor dele na pré-temporada. Afinal, marcou 11 pontos e seis rebotes, enquanto converteu três de sete tentativas de três pontos.

Mas se Luka Doncic atraiu Klay Thompson para o Mavericks, é justo dizer que as pessoas em Dallas estão gostando muito do comprometimento do ala-armador. Em entrevista recente, o técnico Jason Kidd foi um dos que se disse surpreso com o grande trabalho do jogador até aqui, sobretudo nos treinos.

“Bem, estamos falando de alguém que está em sua 14ª temporada. Às vezes, você precisa remanejar algumas coisas com esse tipo de jogador em uma offseason. Mas é incrível o quanto ele tem trabalhado. Ele ama jogar e, acima de tudo, trabalha muito duro em seu ofício. Sinto que ele quer se encaixar no sistema de qualquer forma, que se sente atrasado nisso porque é um jogador novo. Então, é de fato muito impressionante. Só mostra o tipo de jogador e pessoa que ele é”, exaltou o treinador.

Com a preparação concluída, a franquia agora foca na estreia da temporada 2024/25 contra o San Antonio Spurs, na próxima quinta-feira (24). Doncic, que lidou com um problema na panturrilha assim que a preparação começou, deve estar disponível para o jogo. Ou seja, a parceria com Thompson e a estreia do trio com Kyrie Irving não deve demorar.

O único desfalque confirmado é o de Dante Exum. O especialista defensivo estará fora por cerca de três meses.

