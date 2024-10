Klay Thompson reage à estreia no Dallas Mavericks

Enfim, aconteceu a estreia de Klay Thompson pelo Dallas Mavericks, na última quinta-feira (10) em duelo com o Utah Jazz. O arremessador que jogará apenas no segundo time da carreira após deixar o Golden State Warriors, atuou apenas no primeiro tempo do amistoso no Texas. Sem Luka Doncic, a equipe foi derrotada pelo rival em grande noite de Lauri Markkanen.

O tetracampeão da NBA, admitiu que estava muito nervoso com a primeira partida na nova franquia. Mas também garantiu que foi bom tirar isso da cabeça e entrar em quadra.

“Estava muito nervoso para isso. Acho que fiquei assim nos últimos quatro dias. Eu não sentia algo tão forte assim desde que estreei nas finais em 2015. Mas foi bom conseguir jogar, eu precisava superar isso. É uma experiência nova, eu nunca joguei em outro lugar, então, é claro que você fica um pouco tenso”, admitiu o camisa 31.

Mesmo assim, um fator foi importante para que o nervosismo e a tensão inicial, não tomassem conta: A torcida e o ambiente da franquia. Thompson exaltou o quão foi acolhido ao chegar na nova equipe.

“Cara, eu recebi muito amor de todas as pessoas. Fui, acima de tudo, acolhido em todos os níveis. Então, isso me motiva a dar o meu melhor e continuar trabalhando para que as coisas realmente funcionem aqui. Eu tenho muito gás dentro de mim, e a cada dia mais, vejo que tomei a decisão certa em assinar com a franquia. Isso só aumenta dentro de mim desde que me reuni com todos eles”, ressaltou.

Em 18 minutos na quadra em sua estreia pelo Dallas Mavericks, Klay Thompson anotou dez pontos e três assistências. Além disso, acertou três de cinco tentativas do perímetro.

O nervosismo ficou evidente em seus primeiros minutos. No primeiro quarto, Thompson errou os três chutes que tentou, o que incluiu uma bola de três. Seu único ponto veio na linha de lance livre. Apesar disso, ele distribuiu duas assistências. Porém, seu desempenho melhorou no segundo quarto, marcando nove pontos e acertando três de quatro tentativas de fora.

O técnico Jason Kidd garantiu que o jogador teve um ótimo desempenho, que vai além dos números.

“Acho que essa noite teve muitos pontos positivos para ele. Luka Doncic não jogou, e mesmo assim ele teve ótimos visuais, se movimentou muito bem. Ele pode criar esses chutes com sua movimentação. Mas o que me agrada é que ele não se desespera, não força as coisas. Pode ser que Klay não tenha dado alguns chutes que poderia ter dado, mas são coisas que vão se ajustar com o tempo. Gostei de tudo o que vi”, elogiou o treinador.

Mas se seu desempenho ofensivo sempre gera comentários, o camisa 31 está mesmo incomodado é com as criticas sobre sua defesa. Segundo ele, um dos objetivos de sua temporada é mostrar que ainda pode ser um jogador de elite no quesito.

“Quero mostrar que ainda posso ser um grande defensor. Acho que isso é o que mais me anima atualmente. Ainda posso ficar na frente de alguns jogadores de elite da NBA, e vou mostrar isso”, prometeu.

