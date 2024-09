Entenda o desafio de Jason Kidd com Klay Thompson no Mavericks

O técnico Jason Kidd tem um desafio na próxima temporada pelo Dallas Mavericks: o encaixe de Klay Thompson. Grande reforço da equipe na agência livre, o ex-Golden State Warriors tem um estilo de jogo diferente do tradicional, com uma movimentação intensa sem a bola. Além disso, sua chegada deve forçar também uma mudança no quinteto titular da franquia.

Primeiro, em relação ao time titular, é fato que Thompson deve estar entre os cinco iniciais. O astro, afinal, assinou por US$50 milhões durante três anos. O valor seria desproporcional para um atleta que vem do banco. Desse modo, a expectativa é de que Kidd o utilize como ala, com Luka Doncic, Kyrie Irving, PJ Washington e Dereck Lively ou Daniel Gafford.

Com isso encaminhado, o segundo desafio de Jason Kidd é adaptar o estilo do Mavericks com Klay Thompson. Em 13 anos de Warriors, por exemplo, o ala se consagrou por usa movimentação intensa, que dependia de bloqueios e passes que o encontrassem livre para o catch and shoot. Parte disso era possível pelas habilidades de Stephen Curry e Draymond Green, além da mente ofensiva de Steve Kerr.

Então, fica claro que o estilo de jogo de Thompson depende de um sistema ofensivo que o atenda.

Doncic e Irving, assim, devem ter papéis importante. Como Curry, os dois são conhecidos por seus talentos como armadores e costumam concentrar as defesas de quando estão com a bola. Desse modo, podem permitir que Thompson fique livre no perímetro e consiga arremessar sem marcação.

Algo que evidencia isso é o chamado on-ball gravity de Doncic. A estatística mede o espaço que as defesas cobrem nas quadras. Segundo a plataforma BBall Index, o esloveno liderou a NBA na última temporada. Ou seja, em situações contra o craque, é comum que os adversários se concentram próximos a ele, às vezes até com marcações duplas ou triplas quando está com a bola.

O estilo de jogo, contudo, costuma ser bem explorado por Doncic. Afinal, com a atenção voltada no armador, é comum que seus companheiros tenham espaço, principalmente no perímetro. Não à toa, o craque do Dallas Mavericks conseguiu média de 9.8 assistências por jogo na última campanha.

Thompson, desse modo, pode ganhar com o talento de Doncic na armação. O quatro vezes campeão da NBA é considerado um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Em sua carreira, ele tem média de 41.3% dos arremessos do perímetro. Em catch and shoot, quando pega a bola e arremessa, ele amplia o aproveitamento para 45.4%.

