Após cirurgia, armador do Dallas Mavericks só volta a jogar em 2025

O armador Dante Exum será desfalque no Dallas Mavericks pelo resto do ano por conta de uma lesão no pulso que exigiu cirurgia. O anúncio da contusão já havia acontecido há alguns dias. Mas na quarta-feira (9), Shams Charania e Tim MacMahon, da ESPN, confirmaram o tempo que o australiano ficará fora das quadras: três meses.

“O armador Dante Exum do Dallas Mavericks deve perder pelo menos três meses de jogos, após uma cirurgia no pulso realizada nessa terça-feira (8). De acordo com fontes, o jogador buscou maneiras de tratar a contusão de forma menos agressiva, ele ouviu várias opiniões antes de se decidir pelo procedimento. Mas, no fim, a conclusão foi de que a cirurgia seria necessária”, informou Charania.

MacMahon afirmou que o problema aconteceu em um treino no começo da pré-temporada. Além disso, ele indicou que o armador era cotado como a principal peça de perímetro reserva da equipe para 2024/25.

Publicidade

“Isso aconteceu em um treino recente. Essa lesão no pulso direito do camisa 0 é um grande problema para Dallas. Afinal, Jason Kidd o considerava como uma peça central. Com Luka Doncic e Kyrie Irving titulares, Exum seria o principal reserva do perímetro. Mas agora, será necessário contar com os melhores minutos de Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes e Jaden Hardy”, explicou o insider.

Leia mais sobre o Mavericks!

O histórico de lesões do jogador é extenso desde que ele entrou na NBA, como um calouro em 2014/15. Após uma campanha de 82 jogos, ele sofreu uma grave lesão no joelho, e perdeu toda a campanha de 2015/16. Os problemas seguiram para o ano seguinte, após disputar 66 jogos em 2016/17 pelo Utah Jazz, uma grave lesão no ombro também levou a cirurgia, fazendo com que ele atuasse apenas 14 vezes em 2017/18.

Publicidade

Depois disso, ele atuou em 83 partidas entre as campanhas de 2018/19 e 2020/21, com uma nova lesão grave no joelho, e problemas no tornozelo e panturrilha. A quinta escolha do Draft de 2014 chegou a deixar a NBA por dois anos, atuando no Barcelona e no Partizan Belgrado nesse período. Até que seu retorno a liga aconteceu, com a contratação do Dallas Mavericks na última agência livre.

Saudável, ele atuou em 55 jogos durante a temporada 2023/24. Suas médias foram de 7.8 pontos, 2.9 assistências e 2.7 rebotes. Belo defensor, ele esteve melhor do que nunca até nas bolas de três, com mais de 49% de eficiência. Então, tudo isso o fez ser uma peça chave na campanha texana nos playoffs, chegando até a final da NBA.

Publicidade

A nova lesão, entretanto, o limita de novo antes do início de 2024/25. Por fim, espera-se que a recuperação se conclua em janeiro, quando ele poderá atuar novamente pelo Mavericks.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA