Analista da ESPN se impressiona com offseason do Dallas Mavericks

Finalista na última temporada, o Dallas Mavericks se reforçou na offseason e as contratações renderam elogios de Tim Legler, da ESPN. O analista se disse impressionado na boa construção do elenco para 2024/25 mesmo após grande campanha. O principal reforço, vale lembrar, é Klay Thompson.

“Acho que as pessoas que me assistem na ESPN sabem que eu já era um fã do time do Dallas Mavericks antes desta offseason. As trocas na deadline, adicionando PJ Washington e Daniel Gafford já tinham sido incríveis. Não é à toa que a equipe passou a vencer partidas a ponto de chegar as finais de 2023/24″, comentou o jornalista no podcast All-NBA.

O Mavericks realmente cresceu após os acordos. A reta final da equipe foi incrível, saindo de uma disputa de play-in para um quase mando de quadra. Foram 24 vitórias nos últimos 33 jogos. Isso, então, reforçou a boa fase de um time superou Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves até chegar às finais.

Publicidade

No entanto, a derrota para o Boston Celtics expôs alguns problemas. Neste ponto, Legler ficou ainda mais impressionado. Afinal, Dallas não só ajustou seus pequenos defeitos como conseguiu evoluir o elenco. Ao menos, “no papel”.

Leia mais sobre o Mavericks!

“Existem muitos times que batem na trave em uma final, e pensam que não podem alterar algumas coisas. Veja, por exemplo, que poucas equipes que perdem uma final conseguem retornar logo em seguida. Dallas não entendeu que deveria se ajustar, mas sim, que deveria melhorar. É difícil melhorar sua equipe de uma forma tão clara após chegar as finais da NBA. E no fim, foi o que a franquia fez. Todos estão de parabéns”, exaltou.

Publicidade

Foi um mercado agitado, com destaque para a troca por Klay Thompson. Mas não parou só por ai. Houve também as chegadas de Naji Marshall e Quentin Grimes ao lado do veterano armador Spencer Dinwiddie. Por outro lado, outras duas peças importantes saíram: o titular Derrick Jones Jr foi para o Clippers, e o ala reserva Josh Green se tornou jogador do Charlotte Hornets. Por fim, Tim Hardaway Jr foi para o Detroit Pistons.

Apesar da mudança de característica, com Thompson no quinteto ao invés de Jones, ser um pouco intrigante para alguns analistas, a maioria considera que existe um seguro para isso com as chegadas de Marshall e Grimes. De qualquer forma, contando jogadores com minutos regulares na última temporada e reforços, o Mavericks tem mais profundidade. São 12 atletas, pelo menos, que podem ter boa minutagem.

Publicidade

A pré-temporada do Mavs, entretanto, ainda levará alguns dias para começar. Isso porque a franquia abre sua preparação na segunda-feira (7), contra o Memphis Grizzlies.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA