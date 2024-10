NBA: Mavericks tem mudança crucial no time titular na temporada

Após voltar às finais da NBA em 2023/24, o Dallas Mavericks terá uma mudança crucial em seu quinteto titular na próxima temporada. Mas não é a chegada de Klay Thompson que, por si só, já é uma novidade. De acordo com o técnico Jason Kidd, o time texano vai contar com o pivô Dereck Lively na formação principal no lugar de Daniel Gafford.

Desde que chegou ao Mavericks em troca com o Washington Wizards, Gafford conquistou a posição na equipe titular. No entanto, quando Lively entrava, o time melhorava de produção, especialmente nos playoffs. Então, Kidd optou por testar a mudança para o início de 2024/25.

Mas a presença de Lively no quinteto principal não chega a ser exatamente uma novidade. Isso porque o jovem pivô era o titular do Mavericks no início de 2023/24. O problema é que ele ainda não estava pronto e, assim, cometia muitos erros ou faltas. Só que, quando Gafford chegou foi possível observar claramente sua evolução.

Publicidade

Apenas como comparação, em 42 jogos que fez no time titular em sua estreia na NBA, ele produziu 8.6 pontos, 7.1 rebotes, 1.4 bloqueio, mas cometeu 2.89 faltas por noite. Então, quando foi para o banco, mesmo jogando cinco minutos a menos, fez 9.4 pontos, 6.1 rebotes, 1.3 bloqueio e apenas 1.77 faltas. Ou seja, foi justamente no período em que Gafford ganhou a posição que Lively cresceu de produção.

Kidd afirmou que o jogador foi bem mais consistente, enquanto aprendia o que precisava. Nos playoffs, por exemplo, ele destacou-se contra o Minnesota Timberwolves, até então com Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns. Os sinais de que havia uma melhora foram decisivos para o treinador, que vai apostar no jovem mais uma vez como titular do Mavericks.

Publicidade

Leia mais

“Quando falamos de Dereck Lively e Daniel Gafford, temos 48 minutos de proteção no aro. Então, temos competição e é ótimo. Eles se ajudam o tempo todo, conversam muito, então trabalham bem. Nós vamos ver ainda, mas está em aberto. Por enquanto, vamos começar com Lively como titular e ver se funciona durante a temporada”, afirmou o técnico do Mavericks.

Mas tudo o que Kidd quer mesmo é ver competição saudável no elenco. Durante a temporada da NBA, o treinador do Mavericks deve fazer outras experiências no time titular.

“Nós temos muitos armadores e muitos pivôs que podem ser titulares, mas conversei com os jogadores e vamos incentivar a competição entre eles”, disse Kidd. “Serve para fazer um ao outro melhor nos treinos e ver como podemos montar o time. Mas não temos medo de fazer mudanças. O que vamos fazer é com que todo mundo tenha seus minutos, enquanto deixem a parte individual de lado por um resultado de equipe”, concluiu.

Publicidade

Portanto, para o início da temporada da NBA, Kidd vai com Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, além de Lively.

O Mavs inicia a pré-temporada no dia 7 de outubro diante do Memphis Grizzlies.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA