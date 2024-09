Segundo dono do Mavericks, Luka Doncic é melhor que Dirk Nowitzki

Luka Doncic e Dirk Nowitzki certamente são os dois grandes nomes da história do Dallas Mavericks. Por enquanto, o ídolo alemão ainda estaria à frente, graças ao título da NBA conquistado em 2011. O esloveno, por sua vez, ainda está construindo sua carreira e caminha para ter tanto sucesso quanto o antecessor no time texano.

Para o dono do Mavericks, Marc Cuban, aliás, Luka Doncic pode até ser maior que Dirk Nowitzki. Isso porque, em entrevista ao podcast Club Shay Shay, o empresário afirmou que o camisa 77 é melhor e mais talentoso que o grande ídolo da história da franquia. Para explicar a sua comparação, Cuban destacou as qualidades de Nowitzki, ressaltando sua força mental, mas observou que Doncic traz uma habilidade que o diferencia.

“Dirk é mentalmente mais forte do que qualquer pessoa que já conheci na vida. Até lidando com dor. É o que você faz fora da quadra, o que você faz fora que define o que você faz. Não importa o quão talentoso você é, certo? Ambos vimos caras talentosos fracassarem em um instante. Dirk tinha essa mentalidade que era mais forte do que talvez qualquer outra pessoa, exceto Michael Jordan”, comentou Cuban.

“Luka, no entanto, pode controlar a bola. Dirk precisava de alguém para lhe passar a bola. Essa é a única razão, certo? Se Dirk surgisse agora, ele teria as habilidades e o controle da bola”, completou.

A comparação, por enquanto, parece polêmica. Nowitzki, afinal, ainda é o grande nome da história do Mavericks. Em 2011, ele liderou o time a um título inédito, onde enfrentou o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant, o Oklahoma City Thunder, de Kevin Durant e Russell Westbrook, e o Miami Heat, de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Além disso, o ídolo máximo da franquia venceu o MVP em 2007 e recebeu 14 convocações para o All-Star Game, além de 12 seleções para os times ideais. Em 21 temporadas, ele terminou com médias de 20,7 pontos, 7,5 rebotes e 38% de aproveitamento nos arremessos do perímetro.

Doncic, por sua vez, ainda não conseguiu as conquistas coletivas pelo Mavericks. Até aqui, o melhor resultado aconteceu na temporada passada, quando o esloveno liderou o time às finais da NBA. Porém, caiu em cinco jogos contra o Boston Celtics e perdeu a chance do seu primeiro título.

Em relação aos números, Doncic se comprova superior. Desde que chegou à NBA, o esloveno é um fenômeno ofensivo, com médias de 28,7 pontos, 8,7 rebotes e 8,3 assistências. Além disso, são cinco temporadas seguidas com seleções para o All-Star Game e os times ideais. Porém, também falta ainda o MVP.

Portanto, o debate sobre quem é o maior nome da história dos Mavericks segue aberto, com Nowitzki liderando, mas Doncic em franco crescimento.

