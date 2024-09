Mark Cuban explica como fez Klay Thompson preferir Mavericks ao Lakers

Antes de assinar com o Dallas Mavericks, Klay Thompson também foi alvo do Los Angeles Lakers. A batalha entre as duas equipes, aliás, foi intensa. Durante os dias de negociações, ambos ofereceram propostas de sign-and-trade para o Golden State Warriors. Mas no fim, o ala-armador preferiu assinar com a franquia texana.

Em entrevista ao Club Shay Shay, de Shannon Sharpe, o dono do Mavs, Mark Cuban, abordou a disputa por Thompson. Segundo ele, o trabalho ficou sob responsabilidade do GM Nico Harrison, que contou com a ajuda do técnico Jason Kidd e Kyrie Irving. O armador, aliás, foi primordial no processo.

“O crédito vai para Nico, Kyrie e Kidd. Eles o conhecem, jogaram com ele, o entendem. Os três foram até ele, o conheceram melhor e acho que Thompson também estava pronto para uma mudança. Todo o desgosto que ele sofreu no ano passado, especialmente pela maneira como terminou com o Warriors. Parabéns a ele por estar disposto a fazer a mudança e também parabéns aos responsáveis por fazerem isso acontecer”, afirmou Cuban.

A importância de Irving, aliás, já havia sido reconhecida por Jason Kidd. Segundo o técnico, em entrevista ao podcast Dubs Talk, o camisa 11 compartilhou sua experiência no Mavs para convencer o novo companheiro. Assim, o ex-Golden State Warriors deixou a antiga equipe após 13 temporadas em busca de um novo momento na carreira.

“Quando você fala sobre o recrumento, muitas pessoas estiveram envolvidas. Mas um dos maiores responsáveis foi o Kyrie. Ele foi capaz de detalhas, de jogador para jogador, sua experiência dm Dallas para ele nesses dois anos ser capaz de contar a verdade para Klay sobre o ele que acharia que a chegada possibilitaria”, explicou Kidd.

Ligação com o Lakers

A estratégia do Mavericks fez Klay Thompson ignorar uma longa relação com o Lakers. Isso porque, o pai do astro, Mychal Thompson, vestiu a camisa do time de Los Angeles, onde venceu dois títulos. O pai do jogador, aliás, tentou interferir na escolha e terminou decepcionado com a preferência pela franquia texana.

“Estou muito desapontado”, disse Mychael Thompson à rádio Sirius XM. “Eu estava esperando, esperando, que ele fosse um ‘Laker’. E foi por pouco. Ficou entre o Lakers e o Mavs, que venceu. Mas você me conhece. Eu estava esperando e rezando para que ele terminasse sua carreira no Lakers”, continuou.

O fracasso do Lakers ainda passou pela dificuldade nas negociações com o Warriors. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, o time da Califórnia ofereceu D’Angelo Russell em troca de Klay Thompson, antes do acordo com o Mavericks. No entanto, o time de San Francisco não se interessou no armador e recusou a proposta. Por fim, o camisa 11 concordou em assinar com o Mavs por US$50 milhões durante três temporadas.

Ainda segundo Haynes, o Lakers ofereceu a Thompson um acordo de quatro anos por US$20 milhões anuais. Portanto, um valor mais interessante do que o oferecido pelo Mavs. Mas, a franquia não estaria interessada no retorno de Russell.

