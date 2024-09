Lenda, Tim Hardaway não entende como filho perdeu espaço no Dallas Mavericks

A passagem de Tim Hardaway Jr. pelo Dallas Mavericks terminou com pouco espaço e más atuações do jogador. O ala-armador chegou a ser protagonista da equipe ao longo da campanha, sobretudo nas partidas em que ou Luka Doncic ou Kyrie Irving ficavam de fora. No entanto, acabou sem espaço e minutos, o que incomodou seu pai, a lenda da NBA, Tim Hardaway Sr.

Em entrevista ao podcast All The Smoke, o pai do jogador falou sobre seu filho e as situações que levaram à saída de Dallas. Para ele, é difícil entender como Hardaway Jr. se tornou tão pouco prestigiado na equipe.

“É difícil entender. Pagaram muito para obtê-lo em algum momento e, no fim, não o usaram em quadra. Eu acho que meu filho deveria estar jogando e é difícil para você como pai. Aliás, nem Jason Kidd (técnico) nem Nico Harrison (GM) explicaram o motivo dele não jogar. Se eles tivessem falado, tudo bem. Afinal, somos homens e aceitamos isso. Mas não aconteceu. Então, é difícil”, reclamou.

Tim Hardaway chegou a apelar para o tempo em que atuou junto ao técnico do Dallas Mavericks como jogador. Ambos venceram a medalha de ouro pelos EUA nas Olimpíadas de 2000.

“Jogamos juntos na seleção em 2000, conquistamos o ouro juntos, somos membros do Hall da Fama. Estamos todos juntos nessa fraternidade de lendas da NBA. Então, você deveria ter tido a dignidade de ao menos chamar o meu filho em uma sala e dizer o motivo de ele não entrar em quadra. Mas, infelizmente, Jason Kidd nunca fez isso”, disparou o ex-jogador.

O ala-armador chegou a receber votos pelo prêmio de Sexto Homem do Ano em 2023/24. Em 26.8 minutos por jogo, ele teve médias de 14.4 pontos, 3.2 rebotes e 1.8 assistência. Além disso, acertou 35.3% das bolas de três que chutou ao longo do ano.

Entretanto, as dificuldades defensivas e de encaixe jogando ao lado de Luka Doncic e Kyrie Irving ao mesmo tempo, diminuíram seus minutos de forma gradativa. As mudanças na equipe, com a chegada de PJ Washington, e o aumentos dos papéis de Derrick Jones Jr, Dante Exum e Josh Green, também encurtaram seu espaço.

Por fim, ele teve pouco mais de 12 minutos por jogo nos playoffs, não sendo alguém impactante na hora mais importante da campanha.

Hardaway foi trocado para o Detroit Pistons, em acordo que levou Quentin Grimes ao Dallas Mavericks nessa offseason. Espaçador de quadra nato, ele chega para um dos times mais necessitados de bons arremessadores da liga.

O ala está no último ano de um contrato de quatro temporadas e US$75 milhões que foi assinado há algum tempo com o Mavericks. Depois da temporada 2024/25, o ala-armador deve se tornar um agente livre irrestrito.

