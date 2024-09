A conquista do título de 2011 da NBA é especial para o Dallas Mavericks. Além de ser a única vez que a franquia foi campeã em 44 anos de história, também foi um feito de superação. Liderada por Dirk Nowitzki, seu único All-Star da temporada, a equipe subestimada teve que vencer três times lendários para conseguir o feito.

Após ser eliminado na primeira rodada dos playoffs de 2010 pelo San Antonio Spurs de Tim Duncan, o Mavs foi para a temporada de 2010/11 com basicamente o mesmo elenco. As únicas adições importantes foram Tyson Chandler, que chegou por meio de troca na offseason, e Peja Stojakovic, que foi contratado durante a temporada regular.

Desse modo, o time tinha Nowitzki, Chandler, Stojakovic, Jason Kidd, Jason Terry, Shawn Marion, Caron Butler, JJ Barea e DeShawn Stevenson como seus principais jogadores.

Com um estilo de jogo marcado pela movimentação de bola e espaçamento de quadra, o Mavericks conseguiu 57 vitórias e 25 derrotas na temporada regular, ficando em segundo lugar na Conferência Oeste. O time teve o oitavo melhor offensive e defensive rating da NBA durante a campanha. No entanto, o Oeste estava cheio de bons times e o playoffs não seria fácil.

Na primeira rodada, enfrentou o Portland Trail Blazers, que tinha LaMarcus Aldrige como seu principal jogador. Além disso, Wesley Matthews, Andre Miller, Gerald Wallace e Marcus Camby formavam o quinteto titular. Mas esse seria o time mais fácil que o Dallas Mavericks teria que enfrentar até o título da NBA. Ao todo, foram precisos seis jogos para passar para a próxima fase.

O Los Angeles Lakers, que havia sido campeão nas duas temporadas anteriores, foi o próximo adversário. O elenco do time era composto por Kobe Bryant, Paul Gasol, Andrew Bynum, Derek Fisher, Metta World Peace, Matt Barnes, o Sexto Homem do Ano Lamar Odom e mais.

No entanto, o estilo de jogo coletivo do Mavs conseguiu varrer eles. Uma das principais razões para isso é que Gasol deixou a desejar, tendo uma média de 12.5 pontos em 42.2% de aproveitamento na série. Além disso, Bryant, com 23.3 pontos, foi o único da equipe a fazer mais de 14 pontos por jogo.

Em seguida, o Mavericks enfrentou o Big 3 do Oklahoma City Thunder nas Finais do oeste. O time formado por Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, Thabo Sefolosha, Kendrick Perkins e outros estava em ascensão. Mas com Nowitzki fazendo 32.2 pontos em 55.7% de aproveitamento e a experiência de seus colegas veteranos, o Mavs conseguiu vencer em cinco jogos.

Nas Finais da NBA, foi a vez de enfrentar o supertime do Miami Heat. LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh, Udonis Haslem, Mario Chalmers, Mike Miller, Mike Bibby e mais faziam parte do elenco. E vale lembrar que LeBron quase ganhou seu terceiro MVP consecutivo nesta sua primeira temporada na Flórida, que faria com que tivesse cinco em sequência.

A série não foi fácil. Nowitzki sofreu com a marcação, mas seus companheiros deram um passo à frente para assumir a responsabilidade. Em especial, Terry, que quase dobrou seu volume de arremessos em relação à última série, e Chandler, que continuou sendo um defensor de elite no garrafão. Aliado ao fato que o Heat ainda não tinha LeBron como seu líder oficial e que não era um time forte nas bolas de três, o Dallas Mavericks precisou de seis jogos para conseguir o título da NBA de 2011.

Ao todo, o Mavs teve que derrotar três times lendários e nove jogadores com passagem pelo All-Star Game para se tornar campeão. Além disso, pode se dizer que oito (futuros) membros do Hall da Fama. E, em fim, Nowitzki foi nomeado MVP das Finais ao anotar 26 pontos, 9.7 rebotes e duas assistências em 41.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

