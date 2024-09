Dono do Mavericks revela opinião sobre Kyrie Irving: “Matador de times”

Antes do Dallas Mavericks, Kyrie Irving ficou marcado pelas polêmicas nos times em que passou. Sue comportamento extra-quadra gerou muitas críticas ao longo dos anos. Foi assim no Boston Celtics e também no Brooklyn Nets. Parecia, portanto, que o armador jamais conseguiria repetir o sucesso que alcançou no Cleveland Cavaliers.

O Mavericks, então, representou uma reviravolta na carreira de Irving. No entanto, o dono da franquia, Mark Cuban, por pouco não deixou a troca pelo jogador acontecer. Em entrevista ao Club Shay Shay, ele contou que tinha uma visão negativa do jogador e que somente mudou após ouvir pessoas que o conheciam no dia-a-dia.

“Antes de investigar, pensava que Kyrie Irving era um destruidor de times”, afirmou o dono do Mavericks. “Pensava: ‘ele não vai se encaixar em lugar nenhum’. Mas, não tinha motivo, já que não havia conversado com ninguém sobre ele e quando surgiu a oportunidade da troca, fiz o trabalho certo. Comecei a falar com pessoas que jogaram com ele e todo mundo adorava. Ninguém tinha algo ruim a dizer sobre ele”, acrescentou.

A visão antecipada de Cuban teve seus motivos. De início, Irving surgiu na NBA como um armador promissor pelo Cleveland Cavaliers. Ao lado de LeBron James, ele ajudou a franquia a uma virada histórica contra o Golden State Warriors para conseguir o primeiro título da história do Cavs em 2016. No ano seguinte, entretanto, ele pediu para ser trocado e deu início a mudança negativa na sua carreira.

A troca aconteceu para o Boston Celtics. No novo time, havia a expectativa de que ele se tornasse o principal craque. Inicialmente, foi assim. No entanto, Irving passou a acumular comportamentos ruins e perdeu espaço para as ascensões de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Desse modo, sua passagem durou somente duas temporadas.

Depois disso, partiu para o Brooklyn Nets, onde se juntou a Kevin Durant na busca por um novo título. Novamente, mais polêmicas. Primeiro, veio crise de saúde global e alguns estados passaram a exigir a vacinação para que os jogadores pudessem jogar. Irving, porém, era contrário e sofreu restrições. Depois, ele foi suspenso da equipe por postagens de um livro e filme antissemitas nas redes sociais.

Desse modo, a visão de Cuban sobre ele era comum em boa parte da NBA. Mas ao conhecê-lo, o empresário decidiu fazer uma aposta e colheu bons frutos. Isso porque, na temporada 2023/2, o armador atingiu bom entrosamento com Luka Doncic e lideraram o Mavs à quinta melhor campanha do Oeste. Depois, conseguiram alcançar as finais da NBA contra o Boston Celtics.

Diante disso, hoje Cuban tem uma interpretação completamente diferente do craque. Segundo ele, o armador é mal interpretado por aqueles que o julgam.

“Ele tem um coração de ouro e só quer ajudar as pessoas. Esse é quem ele é. Basta ver suas redes sociais. É tudo sobre sua tribo e as pessoas ao seu redor. Quando percebi isso, foi fácil tomar a decisão da troca”, finalizou.

