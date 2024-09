Giannis Antetokounmpo relembra como Kyrie Irving marcou seu início na NBA

O astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, relembrou como o Kyrie Irving marcou o seu início na NBA. Foi em 2013, quando o grego saiu como a escolha 15 do recrutamento. O armador, na época com 21 anos, era o destaque do Cleveland Cavaliers. Com 18 anos, e desconhecido do público, o ala-pivô começou a sua trajetória na liga.

Acima de tudo, Kyrie Irving impressionou Giannis Antetokounmpo. De acordo com o grego, ele gostava de jogar com o armador no videogame. Afinal, o hoje camisa 11 do Dallas Mavericks era um dos seus preferidos no NBA2k. Quando viu Kyrie no aquecimento pré-jogo, Giannis revelou que passou um filme em sua cabeça. O que, antes era virtual, passou a ser real.

“Fui à quadra para fazer o aquecimento pré-jogo e, de repente, vi Kyrie Irving saindo. Era o meu primeiro jogo como titular. O detalhe é que, no ano anterior, eu estava jogando com Kyrie no NBA2k. Lembro disso como se fosse ontem. Kyrie em slow motion. Uau! Então, acho que ele fez uns 40 pontos contra a gente. Nunca me esquecerei daquilo”, contou o grego, aos risos, durante um evento de um dos seus patrocinadores.

O jogo citado por Antetokounmpo ocorreu em 20 de dezembro de 2013, em Cleveland. Era apenas a sua segunda partida como titular na NBA. A estreia no quinteto inicial do Bucks, de fato, aconteceu dois dias antes, contra o New York Knicks, em Milwaukee.

No duelo contra o Cavs, Giannis atuou por 23 minutos. Fez seis pontos, não pegou um rebote sequer e cometeu quatro faltas. Ou seja, fez uma partida discreta. Irving, por sua vez, foi o craque do jogo. Anotou 39 pontos e liderou o Cavaliers na vitória por 114 a 111.

Desde então, muita coisa mudou na carreira de Antetokounmpo. Afinal, ele se tornou um dos melhores jogadores da NBA. Hoje, aos 29 anos, o grego tem no currículo o título e o prêmio de MVP das finais de 2021. Além disso, Giannis foi eleito MVP duas vezes (2019 e 2020), defensor do ano (também em 2020) e coleciona oito seleções para o All-Star Game.

Em sua temporada de estreia na NBA, Giannis Antetokounmpo foi titular em 23 dos 77 jogos disputados. Alcançou médias de 6,8 pontos e 4,4 rebotes, em pouco mais de 24 minutos por partida. Mas, na carreira, seus números dispararam: 23,4 pontos, 9,8 rebotes e 4,9 assistências. Em 2023/24, as médias dele foram espetaculares: 30,4 pontos, 11,5 rebotes e 6,5 assistências. No entanto, o MVP foi Nikola Jokic, do Denver Nuggets.

Já Kyrie Irving seguiu jogando pelo Cavaliers até 2017. Pela equipe de Ohio, ele conquistou o título de 2016. Posteriormente, o armador teve passagens conturbadas por Boston Celtics e Brooklyn Nets. Considerado um dos jogadores mais habilidosos da história da liga, Kyrie se reencontrou no Mavericks. Na campanha passada, o astro de 32 anos ajudou o time texano a chegar ao vice-campeonato.

Giannis Antetokounmpo e Kyrie Irving, portanto, ainda não atuaram juntos na NBA. Isso é algo pouco provável de ocorrer no curto prazo. Afinal, o grego tem contrato com o Bucks até 2028. O armador, por sua vez, possui vínculo com o Mavs por mais duas temporadas.

