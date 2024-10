Luka Doncic sofre lesão e já vira desfalque no Mavericks

A pré-temporada do Dallas Mavericks já começou com uma má notícia, pois Luka Doncic sofreu uma lesão. A franquia confirmou que o astro foi diagnosticado com um problema na panturrilha esquerda durante a reapresentação do elenco. Com isso, ele é desfalque confirmado nos texanos por mínimo de uma semana. A expectativa é que seja reavaliado pelos médicos no início da próxima semana.

Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a lesão ocorreu antes da reapresentação da equipe. O craque esloveno, por isso, nem chegou a entrar em quadra para o treino coletivo inicial do elenco texano em Las Vegas. “O choque que provocou essa contusão aconteceu ainda em Dallas, em atividades realizadas no fim de semana. Então, Luka já se apresentou com o problema”, detalhou o repórter.

O problema não é grave, mas vai ter reflexos no começo da preparação do Mavericks. Doncic, pelo prazo, é uma ausência certa no primeiro amistoso de pré-temporada da franquia. Os texanos vão receber o Memphis Grizzlies, na próxima segunda-feira. O astro, a princípio, também deve ser desfalque para enfrentar o Utah Jazz três dias depois.

A boa notícia para o torcedor da equipe é que o risco do ala-armador ser uma ausência em longo prazo está totalmente descartada. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, não há nenhuma preocupação interna de que o atleta não esteja em quadra na estreia da temporada. Dallas estreia na campanha regular no próximo dia 24, como mandante, contra o San Antonio Spurs.

Único objetivo

A lesão de Doncic pode até não preocupar, mas é um revés em uma temporada que está repleta de altas expectativas. O Mavericks chegou às finais da NBA no primeiro semestre e, em seguida, contratou o astro Klay Thompson. O ala-armador não só reconhece, mas também abraça tudo o que a torcida de Dallas espera. Ele admite que o único resultado aceitável depois da campanha passada é levantar o troféu Larry O’Brien.

“Eu amo a pressão, pois significa que já fizemos algo bom. É uma coisa com que estou acostumado desde os tempos de Real Madrid. Acho que, a princípio, a equipe precisa encarar essa expectativa como uma motivação. É um bom sinal de fora. Mas o nosso único objetivo é sermos campeões nessa temporada. Só isso nos importa”, cravou o ídolo esloveno.

Viver as finais da NBA pela primeira vez deixou uma certeza em Doncic que carregou as férias inteiras. Ele não estava pronto para vencer ainda, mas, agora, precisa estar. “A experiência de estar nas finais, certamente, é algo diferente. Mas sinto que não era bom o bastante na última temporada. Isso serve como uma grande motivação para mim não me contentar com menos do que o título em 2025”, revelou.

Coincidência

Outra boa notícia para a torcida do Mavericks é que uma lesão na panturrilha não é uma novidade para Luka Doncic. Aliás, não é novidade com esse mesmo timing. O ídolo teve uma contusão na mesma região durante a pré-temporada passada. A única diferença é que o estiramento ocorreu nos primeiros jogos do período de preparação, em viagens a Abu Dhabi e Madri.

Na ocasião, de fato, o esloveno se recuperou e estava em quadra na estreia do Mavs na campanha 2023-24. O jogo também foi contra o Spurs e, por fim, o craque arrebentou. Foram 33 pontos, 13 rebotes e dez assistências em 34 minutos de ação para Doncic.

