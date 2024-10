James Harden se compara a Luka Doncic

Nessa segunda-feira (30), James Harden se comparou com Luka Doncic para defender seu legado. De acordo com o astro, o Dallas Mavericks foi liderado às Finais da NBA por um jogador com o mesmo estilo de jogo que ele no Houston Rockets. Desse modo, faria sentido para o Los Angeles Clippers seguir esse caminho.

“Com certeza eu vou estar muito envolvido”, disse Harden quando perguntado sobre a mudança do estilo de jogo do Clippers agora sem Paul George. “Quando eu estava em Houston, muita gente falava: ‘Você não vai conseguir vencer desse jeito’. Mas nós acabamos de ver um jogador [Luka Doncic] chegar às Finais jogando da mesma maneira que eu jogava”.

Em suas nove temporadas no Rockets, Harden disputou duas decisões da Conferência Oeste (2015 e 2018). Na primeira ele ficou em segundo na votação para MVP e na segunda vez ele recebeu o MVP ao mesmo tempo que foi o cestinha da liga com 30.4 pontos por jogo. No entanto, perdeu para o Golden State Warriors nas duas ocasiões.

Comparando com James Harden, Luka Doncic conseguiu muito mais coletivamente em menos tempo. Em seis temporadas com o Dallas Mavericks e na NBA, o esloveno liderou a equipe para duas Finais do Oeste e conseguiu avançar para a disputa pelo título uma vez. A primeira vez foi em 2021, quando teve médias de triplo-duplo semelhantes a de Harden e foi eliminado pelo Warriors. A segunda foi na última temporada, quando Doncic foi cestinha com 33.9 pontos por jogo e chegou às Finais.

É claro que a comparação não é tão fácil. Apesar de ter números melhores que o de Harden, Doncic não tem tanto sucesso individual, como um MVP, ainda. No entanto, o astro do Mavs também não jogou contra nenhuma dinastia em seu auge, como Harden. Nas oito vezes que o Rockets foi para os playoffs sob a liderança do ala-armador, foi eliminado quatro vezes pelo Warriors.

Agora sem Paul George, Harden poderá ter mais espaço para voltar a utilizar seu estilo de jogo do Rockets. Mas na última temporada ele fez 16.6 pontos em 42.8% de aproveitamento nos arremessos de quadra, a terceira menor marca em 15 anos de carreira.

