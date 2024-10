Dono do Mavericks explica sucesso de jogadores europeus na NBA

Poucos times da NBA prosperaram tanto com jogadores europeus como o Dallas Mavericks. E a tendência para a liga em geral parece aumentar no momento. Afinal, a grande maioria dos melhores jogadores do mundo, como Nikola Jokic, Luka Doncic, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo, não são nascidos nos EUA. Então, Mark Cuban, um dos proprietários da franquia, falou sobre o sucesso dos atletas vindos da Europa.

Vale lembrar que o único título do Mavs foi liderado pelo alemão Dirk Nowitzki e agora o time tem o esloveno Luka Doncic como principal jogador. Para Cuban, o jogo em um mundo mais globalizado e a falta de treinos para os atletas universitários dos EUA têm um grande peso na questão.

“Acho que existem dois motivos principais. Em primeiro lugar, o mundo é muito maior do que só os EUA. Isso é muito óbvio; somos 300 milhões de pessoas, mas, no mundo, são 8 bilhões. Então, são muito mais opções, sobretudo na África e na Índia. Além disso, os métodos de treino do resto do mundo são muito diferentes em relação aos nossos. As crianças aqui, como o meu filho, estão jogando sempre, mas dificilmente treinam”, explicou.

Publicidade

O executivo também falou sobre como a abordagem dos treinos ao redor do mundo parece mais moderna, focada nas habilidades e no jogo sem posição, que virou comum na NBA nos últimos anos.

“Na Europa, por exemplo, estamos falando de três jogos e dois treinos por semana. A prática ajuda muito, especialmente quando estamos falando de jogadores jovens. E outra coisa, aqui estamos classificando os jogadores em suas posições por tamanho, de uma forma mais clássica. Acho que não é o melhor método. Sei que algumas pessoas já fazem diferente disso, mas ainda não trabalhamos os fundamentos e, principalmente, o QI de forma suficiente”, disparou Cuban.

Publicidade

Leia mais!

O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, é revolucionário para a história da posição de pivô. Nenhum outro jogador da função foi tão bem como construtor de jogadas como ele. O termo que muitos nos EUA usam para se referir a ele é Point Center.

O mesmo pode ser dito de Dirk Nowitzki, que durante toda a sua carreira na NBA, defendeu o Dallas Mavericks, sendo um dos jogadores europeus mais marcantes de todos os tempos. Ele redefiniu o conceito ofensivo da posição de ala-pivô como um arremessador formidável.

Publicidade

E a NBA tem reconhecido isso. Afinal, os seis últimos prêmios de MVP foram vencidos por Antetokounmpo, Jokic ou Embiid. Em 2023/24, os principais concorrentes foram Luka Doncic e o canadense Shai Gilgeous-Alexander. O último jogador estadunidense a vencer o prêmio foi James Harden, em 2018.

A pressão sobre os jovens dos EUA também é uma questão, de acordo com o executivo. Apesar disso, ele garante que os atletas estão cada vez mais habilidosos.

“Eu acho que o nível dos garotos do ensino médio, por exemplo, cresceu bastante. A grande questão é que ainda sinto que existe um déficit no QI de basquete. Então, essa ausência de treinos e a pressão que muitas vezes vem, seja da mídia ou até dos próprios pais, não é uma coisa muito fácil”, ressaltou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA