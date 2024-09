Para GM do Nuggets, janela de título precisa muito de Nikola Jokic

O Denver Nuggets vem de uma temporada decepcionante nos playoffs. Após conquistar o título de 2022/23, o Nuggets de Nikola Jokic caiu diante do Minnesota Timberwolves na semifinal de conferência. Mas a direção de Denver acredita que o time ainda possui chances de ser campeã nos próximos anos. Calvin Booth, no entanto, deixa claro que tudo depende do sérvio.

“No melhor cenário, acho que Nikola Jokic possui uma janela de dez anos para brigar pelo título da NBA”, afirmou Booth, GM do Nuggets desde 2022. “Então, como acho que ele está no meio do caminho desse período, temos mais umas cinco chances. Se conseguirmos vencer em uma delas, perfeito. Quanto antes, mais podemos conversar sobre outras coisas. Mas será realmente difícil ganhar outro”.

A diretoria do Nuggets, entretanto, vem sendo cobrada por não fazer grandes movimentos no mercado. Pelo contrário, o time perdeu, em dois anos, diversos jogadores importantes para a rotação. Kentavious Caldwell-Pope, por exemplo, fechou com o Orlando Magic. Na temporada anterior, Jeff Green e Bruce Brown também saíram.

Em contrapartida, a equipe “estourou” seu orçamento com extensões de Michael Porter, Jamal Murray e o próprio Nikola Jokic. Como resultado, o ala-pivô Aaron Gordon aguarda sua vez. Ele falou, durante a entrevista de reapresentação, que espera receber a renovação de seu contrato em breve.

Na agência livre, o Nuggets fechou com Russell Westbrook e Dario Saric. Portanto, Christian Braun, Peyton Watson e Julian Strawther deverão ganhar muito tempo de quadra já em 2024/25. Braun, para começar, será titular após a saída de Caldwell-Pope.

Mas, ainda assim, Booth vê o Nuggets com chances reais de vencer em breve.

“Acho que tivemos muitas conversas sobre vencer ou desenvolver jovens”, afirmou o GM. “Nós estamos tentando fazer algo aqui, mas é vencer e desenvolver ao mesmo tempo. Então, se você está vencendo, tem a obrigação de desenvolver. O Oklahoma City Thunder, por exemplo, desenvolveu seu time e, agora, vai tentar vencer o título. Penso que temos a obrigação de vencer, mas ainda promover o desenvolvimento dos nossos atletas”, concluiu.

Enquanto isso, Nikola Jokic acumula três prêmios de MVP nos últimos quatro anos. Ou seja, segundo Booth, o prazo para vencer depende do alto nível do pivô. Aos 29 anos, o atleta acumulou médias de 26.4 pontos, 12.4 rebotes e 9.0 assistências em 2023/24.

