Com Nikola Jokic no topo, veja os melhores pivôs da NBA

Três vezes MVP, Nikola Jokic liderou os melhores pivôs para a temporada 2024/25 da NBA. Então, para formarmos o ranking, convidamos alguns jornalistas que votaram nos 20 principais jogadores por posição. Hoje, é daqueles atletas que, geralmente, estão mais próximos ao garrafão.

Mas para chegarmos aos atletas, cada um enviou uma lista particular. Enquanto isso, para não termos jogadores em posições diferentes, determinamos que eles seriam específicos de cada uma. Por exemplo, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que são alas de origem, entraram na de alas-pivôs.

Claro que a NBA está cada vez mais sem posições definidas, mas a ideia aqui é trazer para o mais próximo do tradicional. Então, no fim de tudo, vamos listar os 25 melhores para a próxima temporada no geral.

Vale ressaltar que tudo é baseado nos depht charts dos principais sites que trabalham com NBA. A ESPN, por exemplo, indica Kawhi Leonard como ala-pivô. O que é isso, afinal? É de acordo com as posições que os times jogam. É óbvio que existem controvérsias, mas listas não são feitas para serem unanimidade, certo? Cada um tem um entendimento.

No entanto, entre os pivôs, onde Nikola Jokic “passa o carro” na NBA. Aqui, é um pouco diferente de outras posições, pois o atleta de garrafão é praticamente único. Mas existem casos similares de outras. John Collins, por exemplo, é um ala-pivô de origem. No Utah Jazz, entretanto, ele vai continuar sendo pivô.

Nikola Jokic até teve Joel Embiid como um rival entre os melhores pivôs da NBA, mas em 2024/25, está muito bem definido. Jokic é o primeiro, Embiid é o segundo. E foi de forma unânime.

Enquanto isso, existem outros pivôs chegando (não ao nível de Nikola Jokic, ainda) e assombrando na NBA, como Victor Wembanyama. O que ele mostrou em seu primeiro ano foi suficiente para o nosso pessoal colocar o francês entre os primeiros. É um feito para poucos, obviamente. Mas Wembanyama, se você parar para pensar, fez a sua pior temporada na liga. Ou seja, tudo o que ele fizer, de agora em diante, será ainda melhor.

Estamos falando, afinal, de um jogador que tem apenas 20 anos e já foi primeira escolha de Draft, melhor calouro, time de defesa, segundo melhor defensor e medalha de prata nas Olimpíadas. Ah, ele ainda liderou a NBA em tocos em sua primeira temporada.

De qualquer forma, confira abaixo os melhores pivôs da NBA para 2024/25 (ou a lista dos que entram após Nikola Jokic, né?). Vale lembrar que o primeiro leva 25 pontos, o segundo soma 22, o terceiro faz 20, o quarto 17, até o 20°, que fica com um.

20. Jakob Poeltl (Toronto Raptors) 13 pontos

Com 13 pontos, o austríaco Jakob Poeltl abre a lista dos melhores pivôs da NBA para 2024/25. Sólido, ele retornou ao Toronto Raptors na penúltima temporada, após troca com o San Antonio Spurs. Próximo de completar 29 anos, o jogador fez médias de 11.1 pontos, 8.6 rebotes, 2.5 assistências, mas ainda teve 1.5 bloqueio.

19. Daniel Gafford (Dallas Mavericks) 14

Finalista pelo Dallas Mavericks, Daniel Gafford chegou ao time em troca com o Washington Wizards. É o titular, mas vê o jovem Dereck Lively começando a ganhar espaço (após começar a temporada no quinteto inicial). No entanto, Gafford ainda ajuda muito o time texano, seja no “jogo sujo” dentro do garrafão ou nos rebotes ofensivos. Fez 11.2 pontos, 6.9 rebotes e 1.9 bloqueio em cerca de 21 minutos por noite.

18. Jalen Duren (Detroit Pistons) 25

É que Duren está no Pistons, mas se ele fosse jogador de qualquer time de playoffs, levaria mais votos. Então, sem espaço para aparecer de fato, o jovem pivô vem conseguindo fazer sua parte. Afinal, aos 20 anos, fez 13.1 pontos, 11.6 rebotes e 2.4 assistências em 29 minutos, mesmo sendo quarta ou quinta opção ofensiva.

17. Deandre Ayton (Portland Trail Blazers) 26

É fato que a gente pega no pé de Ayton, mas não é do nada. Ele tem talento. O problema, entretanto, está na entrega. Ele dá todos os sinais que pode ser um All-Star, mas no jogo seguinte, parece que dormiu pouco à noite e precisa tirar um cochilo em quadra. Vou mostrar. Na primeira fase da última temporada, ele fez 13.8 pontos e 10.4 rebotes. Mas após o All-Star Game, Ayton produziu 22.7 pontos e 12.5 rebotes. Então, o negócio é entender qual Ayton vem para 2024/25.

16. Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) 32

Sólido, Zubac é o único pivô de nível minimamente OK para jogar no Los Angeles Clippers. Mas não. Não estamos falando que ele seja ruim. Apenas o fato de que o time não tem mais nada ali. Afinal, Mo Bamba e Kai Jones não ajudam absolutamente ninguém. Então, é provável que Zubac tenha a melhor temporada da carreira em 2024/25. Fez 11.7 pontos, 9.2 rebotes e 1.4 bloqueio na última campanha.

15. Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) 33

Mas por que Chet Holmgren não está aqui? Leia os critérios lá no começo e vai entender. Holmgren vai jogar de ala-pivô, então não está nesta lista. Então, Isaiah Hartenstein será o pivô, após grande temporada no New York Knicks. O ponto é: Hartenstein pode ajudar de diversas formas nos dois lados da quadra, embora não seja um astro ou qualquer coisa similar. Ele colabora com as pequenas coisas que todo time precisa. Aliás, o jogador chega ao Thunder justamente para cuidar dos rebotes. Afinal, o time foi terrível no quesito em 2023/24.

14. Brook Lopez (Milwaukee Bucks) 34

Aos 36 anos, Brook Lopez vai para o sétimo ano no Milwaukee Bucks. Embora rumores tenham surgido sobre uma eventual troca, ele fica pr mais uma temporada. De qualquer forma, Lopez ainda é um bom protetor de aro e usa o arremesso de longa distância como repertório ofensivo. Fez 12.5 pontos, 5.2 rebotes, 2.4 bloqueios, mas ainda acertou 36.6% de três.

13. Nikola Vucevic (Chicago Bulls) 41

Talvez, Vucevic esteja aqui por conta da saída de DeMar DeRozan. Teoricamente, ele vai melhorar sua pontuação. Mas, no fundo, o Bulls quer mesmo é trocar o pivô. Ficou com 18.0 pontos, 10.5 rebotes, mas acertou somente 29.4% do perímetro.

12. Nic Claxton (Brooklyn Nets) 59

Claxton não é um pivô de grandes lances ofensivos, mas sua defesa é bem diferente. Um dos pivôs jovens que a NBA possui hoje e pode apostar no futuro. No entanto, o Nets vai passar por algum período de tank até que seja competitivo. Enquanto isso, ele ganhou extensão após fazer 11.8 pontos, 9.9 rebotes e 2.1 bloqueios.

11. Myles Turner (Indiana Pacers) 66

Mas defesa, exatamente, não é o forte de Myles Turner. Ele dá muitos tocos, mas isso não quer dizer que ele seja um bom defensor um contra um. Muito pelo contrário. Turner foi tremendamente exposto na última temporada. Ainda assim, fez 17.1 pontos, 6.9 rebotes, 1.9 bloqueio e acertou 35.8% do perímetro.

10. Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers) 70

Allen recebeu extensão contratual do Cavs, mas havia sinais de que ele poderia sair. Isso porque o pivô ficou marcado por não querer atuar sem estar totalmente recuperado nos playoffs. Mas como foi uma exigência de Donovan Mitchell, ele ficou. É ótimo defensor, enquanto pega muitos rebotes. Ficou com 16.5 pontos, 10.5 rebotes e 1.1 bloqueio em 2023/24.

9. Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) 81

Apesar de muita gente não gostar de Rudy Gobert, é fato que ele defende muito. Sim, o Timberwolves pagou caro por ele na troca com o Utah Jazz. Seu primeiro ano em Minnesota foi estranho, mas teve uma grande recuperação em 2023/24. Como resultado, venceu o prêmio de melhor defensor da NBA, superando outros pivôs, como Victor Wembanyama. Ficou com médias de 14.0 pontos, 12.9 rebotes e 2.1 bloqueios.

8. Kristaps Porzingis (Boston Celtics) 88

Campeão, Porzingis deve perder os dois primeiros (ou até três) da temporada regular. Ele ainda está se recuperando de lesão, então é um problema para o Celtics. Mas, mesmo assim, parece o suficiente para entrar no top 10 dos melhores pivôs da NBA. Fez 20.1 pontos, 7.2 rebotes e 1.9 bloqueio, além de 37.5% do perímetro.

7. Alperen Sengun (Houston Rockets) 91

Dos jovens pivôs da NBA, Alperen Sengun é aquele mais próximo de ser o próximo Nikola Jokic. O estilo de jogo é bastante similar, então espere que a bola passe ainda mais por ele na próxima temporada. Sengun registrou 21.1 pontos, 9.3 rebotes e 5.0 assistências em 2023/24.

6. Domantas Sabonis (Sacramento Kings) 108

Daqui em diante só tem jogador de nível All-Star. Não que Sengun, Gobert e Porzingis não façam parte disso, mas é que Domantas Sabonis foi incrível em 2023/24. Na verdade, ele vem fazendo a melhor temporada da carreira após a melhor temporada da carreira. Ficou com 19.4 pontos, 13.7 rebotes (liderou a NBA), 8.2 assistências. Não é um bom defensor, entretanto.

5. Bam Adebayo (Miami Heat) 109

Mas falando em defesa, poucos aqui da lista são melhores que Bam Adebayo. É que ele ainda não teve o reconhecimento. No entanto, o jogador do Heat consegue ser melhor a cada ano. E, em 2024/25, será o seu oitavo. Talvez, seja seu último ano como pivô. Isso porque existe a tendência que Miami o utilize como ala-pivô, enquanto o calouro Kel’el Were deverá ganhar espaço no garrafão. Produziu 19.3 pontos, 10.4 rebotes, 3.9 assistências e 1.1 roubo. Aos poucos, está adicionando o arremesso de três ao repertório.

4. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) 128

Se dependesse exclusivamente de Anthony Davis, ele não estaria nesta lista, mas na de alas-pivôs. No entanto, o Lakers ainda não conseguiu um pivô para ser titular. Então, ele fica por aqui. Ao menos, por enquanto. Fez 24.7 pontos, 12.6 rebotes, 3.5 assistências, 2.3 bloqueios e 1.2 roubo de bola.

3. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) 130

E quem tirou Davis do pódio foi Victor Wembanyama. Apesar de ser muito jovem e ter feito somente a sua primeira temporada, já deu para entender: ele é diferente. Não só pela altura. Apenas por isso, ele já é assustador. Mas por saber driblar, passar e arremessar, Wembanyama já é um top 3 da posição. Ficou com 21.4 pontos, 10.6 rebotes, 3.9 assistências, 3.6 bloqueios e 1.2 roubo. Isso, durante a temporada. Mas só após o All-Star Game, ele fez 23.5 pontos, 12.0 rebotes, 5.3 assistências e 4.4 bloqueios. Boa sorte para quem ainda é hater. Vai precisar.

2. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) 161

É fato que Joel Embiid tinha tudo para vencer o MVP pela segunda vez consecutiva. No entanto, sofreu uma lesão grave no joelho. Quis voltar antes por conta do prêmio e deu tudo errado. Piorou a contusão, ficou abaixo dos 65 jogos (mínimos para participar de qualquer premiação) e voltou mal. Aliás, tão mal que precisou ser sujo contra o New York Knicks. Várias e várias vezes. Mas teve mais. É um jogador espetacular, mas isso não é defesa. Produziu 34.7 pontos, 11.0 rebotes, 5.6 assistências, 1.7 bloqueio, 1.2 roubo, enquanto acertou 38.8% de três.

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets) 175

Bem, é difícil, né? Três vezes MVP é para poucos. Especialmente para quem prefere corridas de cavalo. Mas Nikola Jokic não é só um dos melhores pivôs da NBA na atualidade. É um dos melhores da história. Levou o primeiro lugar dos sete que votaram. Surpreso, Cláudio?

Outros jogadores que receberam votos para os melhores pivôs da NBA em 2024/25

Jonas Valanciunas 11

Jusuf Nurkic 11

Mitchell Robinson 11

Wendell Carter Jr 8

John Collins 7

Mark Williams 7

Clint Capela 5

⁠Derrick Lively 5

Trayce Jackson-Davis 1

