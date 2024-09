Shaquille O’Neal revela que deveria ter oito títulos na NBA

O lendário Shaquille O’Neal terminou sua carreira com quatro títulos da NBA. O alto número de campeonatos, somado às conquistas individuais, portanto, o consagrou como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. O ex-jogador, no entanto, não está satisfeito. Em participação no podcast The OG’s, ele afirmou que deveria ter pelo menos oito títulos.

A projeção, segundo Shaq, se dá pelas oportunidades perdidas por ele durante os 19 anos na liga. O lendário pivô, afinal, formou grandes parcerias por onde passou e teve a oportunidade de jogar com grandes nomes, como Penny Hardaway, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Paul Pierce, LeBron James e muitos outros. Porém, só venceu com Los Angeles Lakers e Miami Heat.

Os primeiros títulos da sua carreira, aliás, deveriam ter sido com o Orlando Magic. Com ele e Hardaway, a franquia da Flórida alcançou uma final, perdida para o Houston Rockets. “Eu deveria ter conquistado um ou dois campeonatos com o Penny”, afirmou Shaq.

Sem títulos da NBA com o Magic, Shaquille O’Neal se mudou para o Lakers. Com Kobe, o panorama mudou, uma vez que eles conquistaram três títulos. No entanto, mais uma vez, Shaq acha que poderia ter tido mais. Segundo ele, as finais de 2004 contra o Detroit Pistons deveriam ter sido diferentes. “Eu e Kobe perdemos para Detroit, mas deveríamos ter ganhado aquele”.

O Pistons, inclusive, foi uma “pedra no sapato” de O’Neal. Isso porque na temporada 2004/05 ele partiu para o Miami Heat para jogar com Dwyane Wade e Udonis Haslem. Juntos, eles lideraram a franquia até as finais da Conferênia Leste, mas perderam justamente para o time de Michigan. “Quando cheguei aqui pela primeira vez, perdemos para Detroit, mas deveríamos ter ganho aquele”, continuou.

Neste cenário, portanto, Shaq teria pelo menos sete títulos em sua carreira. Porém, ele acha que também faltaram conquistas com LeBron James no Cleveland Cavaliers e com Paul Pierce e Kevin Garnett no Boston Celtics. As duas equipes foram as últimas de seus 19 anos na liga.

Com o Cavaliers, O’Neal recorda das semifinais do Leste contra o Celtics. Na época, ele era um coadjuvante de luxo para LeBron e o time estava bem cotado para a conquista. Porém, em uma disputa com Glen Davis, o pivô quebrou a mão e o time caiu em seis jogos para a franquia adversária.

“LeBron foi um cara para quem eu nunca precisei dizer nada. Fiquei tão impressionado com sua liderança e como ele jogava. Quando estive com ele, eu não era o Shaq de antes, mas fui um bom jogador de apoio. Assim, terminamos em primeir no Leste, jogamos contra Boston e quebrei minha mão. Tive que ficar seis semanas fora e perdemos para o Celtics”, relembrou.

Então, se tivesse a carreira perfeita, Shaq teria ainda mais sucesso na sua vida como jogador. “São coisas que penso quando se trata de títulos. Eu deveria ter oito anéis, e não estou falando de lances livres. Só estou falando de oportunidades desperdiçadas. Se tudo tivesse corrido perfeitamente, eu poderia ter oito ou nove anéis agora”, finalizou o pivô.

