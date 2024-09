Angel Reese: “Shaquille O’Neal é o maior de todos os tempos da NBA”

Michael Jordan ou LeBron James? Afinal, quem é o GOAT (melhor de todos os tempos) da NBA? Para o fenômeno Angel Reese, nenhum dos dois, mas, sim, Shaquille O’Neal. Em entrevista a Sports Illustrated, a craque do Chicago Sky respondeu a uma série de perguntas rápidas e não pensou duas vezes na resposta sobre o maior de todos.

“De todos os tempos? Oh meu Deus, eu vou dizer Shaquille O’Neal”, afirmou Angel Reese.

A resposta de Reese sobre o tema não é uma grande surpresa. A jogadora e o lendário pivô, afinal, mantém uma forte relação desde o momento em que se conhecerem. Shaq, por exemplo, já admitiu que considera a pivô a melhor novata da WNBA, a frente de Caitlin Clark. Na explicação, ele afirmou: “Angel é a minha garota”.

Publicidade

Além disso, o ídolo do Los Angeles Lakers é uma espécie de mentor para a pivô de 22 anos. A relação de mentoria começou após um jogo de futebol americano em LSU. Durante a formatura de Reese na universidade, por exemplo, foi ele quem a acompanhou na celebração.

Shaq ainda foi o responsável por contratar Reese para o grupo de atletas da Reebok. O ex-jogador é o principal nome da marca e passou a ser uma espécie de olheiro na busca por jogadoras femininas. Um dos primeiros nomes que conseguiu, portanto, foi a do fenômeno da WNBA.

Publicidade

Por fim, O’Neal é um dos grandes defensores da igualdade do basquete masculino e feminino. Recentemente, o lendário pivô defendeu que as jogadoras da WNBA merecem receber tão bem quanto os da NBA. “Elas sempre jogaram bem, sempre jogaram com garra. Estou feliz que estão recebendo toda essa exposição. Então, elas merecem salários iguais”.

Leia mais sobre Shaquille O’Neal!

Diante disso, é clara a admiração de Reese por O’Neal. Em entrevista recente ao USA Today, a jovem revelou que recebeu uma série de conselhos do mentor para o início de sua carreira profissional. Entre eles, de que ela teria dificuldade com os fãs da WNBA, principalmente por seu jeito polêmico.

Publicidade

“Shaq apenas disse: ‘as pessoas vão te odiar. As pessoas não vão gostar de você, vão se sentir incomodadas porque queriam ser você, vão te julgar’. Ele é uma grande inspiração para mim e uma figura paterna”, concluiu.

Sob os conselhos de Shaq, aliás, Reese é uma das grandes sensações da WNBA. Ao lado de Clark, a pivô concorre para o prêmio de Caloura do Ano da liga. Em 34 partidas pelo Sky, ela tem médias de 13.6 pontos, 13.1 rebotes e 1.9 assistência, além de 1.3 roubo e 0.5 toco.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA