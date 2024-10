Dereck Lively projeta ser arremessador na temporada do Mavericks

Dereck Lively foi uma das revelações da ótima temporada passada do Dallas Mavericks. O novato chegou com perspectivas limitadas de jogar, mas pode-se dizer que foi o pivô mais importante do time nos playoffs. Iniciar a próxima campanha mais provado e com maior papel na rotação, no entanto, não lhe basta. O jovem jogador quer voltar ainda melhor, com uma surpresa em seu arsenal ofensivo.

“O desenvolvimento do meu arremesso de três pontos tem sido ótimo. Sinto que, para começar, estou mais confortável voltando a tentar cestas à distância. Eu sei que pode demorar, então não me importo se tenho que começar embaixo da cesta e adquirir o alcance aos poucos. Até porque, além da bola de três, também quero melhorar nos lances livres”, contou o atleta de 20 anos.

Lively tentou só dois tiros de longa distância na última temporada – e, não por acaso, errou ambos. Antes disso, acertou 15% das suas tentativas no basquete universitário. Mas o seu histórico nesse quesito sinaliza algum potencial a trabalhar. Ele chutava em volume no colegial, por exemplo. E, nos treinamentos pré-draft, vídeos de sessões em que convertia vários arremessos seguidos apareceram nas redes.

Publicidade

“Eu acho que, a princípio, tudo gira em torno de ter mais confiança. Não me importa as condições em que vou tentar um arremesso, ‘embalado’ ou sem ritmo, tenho que estar confiante. Se não for assim, a bola não vai cair. Tenho que desenvolver mais confiança em meu arremesso e, além disso, não desistir com o primeiro chute que não for cesta”, apontou o jovem talento.

Leia mais sobre o Dallas Mavericks

Mais melhorias

Mas o arremesso não é o único aspecto do jogo que Dereck Lively busca aprimorar para a próxima temporada do Mavericks. Longe disso. Ele sabe que é improvável que já seja um chutador imediato para Dallas. O caminho é ser mais eficiente, por isso, nos papeis que já exerce no time. Apesar dos quase 75% de conversão nos arremessos de quadra como novato, ele acredita que existe o que melhor.

Publicidade

“Além de desenvolver o meu arremesso, quero ser mais consistente enquanto opero em situações de pick-and-roll. Não se trata só de finalizar com eficiência, mas fazer leituras de lances e passes melhores também. Eu gostaria de eliminar, em síntese, cada um dos pequenos erros que cometi na temporada passada”, explicou a 12a escolha do draft de 2023.

Embora só fale de recursos ofensivos, Lively não esquece do outro lado da quadra. É ali, afinal, que o seu impacto como jogador de basquete sempre ficou mais claro. “O meu trabalho é ser uma âncora defensiva, acima de tudo. Então, trabalho para que os meus companheiros não tenham que se preocupar com o funcionamento da nossa defesa. E vou trabalhar para isso todo e qualquer dia”, garantiu.

Publicidade

Potencial

É seguro dizer que, mesmo que existisse uma confiança interna, a precocidade de Lively surpreendeu o Mavericks. O jovem pivô está à frente do que a franquia projetava a esta altura. Mas isso só quer dizer atingir o seu potencial mais cedo do que se imaginava. O gerente-geral Nico Harrison nunca deixou de enxergar um enorme potencial no garoto.

“Dereck evoluiu diante dos nossos olhos a cada dia da temporada, do primeiro jogo aos playoffs. Por isso, realmente acho que o céu é o limite para o seu talento. Adquirimos um bom jogador, certamente, com essa escolha. Acredito que possa ser um all-star e atleta para times ideais de defesa em breve. Não sei quanto tempo exatamente, mas está no caminho para ser especial”, elogiou o dirigente.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA