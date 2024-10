Spencer Dinwiddie explica decisão entre Lakers e Mavericks

Spencer Dinwiddie tinha propostas de Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Então, tudo o que ele tinha a fazer era decidir para qual equipe ele iria retornar em 2024/25. Após chegar ao Lakers no meio da última temporada, o armador tornou-se agente livre. Enquanto isso, pesava a boa passagem que teve pelo Mavs. Dinwiddie optou pela segunda opção.

“Eu tinha uma decisão entre Lakers e Mavericks, mas ainda tinha outras duas opções”, disse Spencer Dinwiddie. “Mas eram principalmente as duas equipes. Toda vez que eu estou meio para baixo, eu tento tomar o caminho mais difícil. Não necessariamente para mim, mas como crescimento. Foi engraçado, pois as torcidas de Lakers e Dallas pensaram que era sobre elas. Mas não era. Foi tudo um homem contra o valentão”.

Dinwiddie era um dos jogadores favoritos entre os torcedores do Mavericks em sua primeira passagem. No entanto, ele tentou separar o carinho da torcida com o lado profissional. O atleta poderia seguir no Lakers, mas tomou a decisão que achava mais correta no momento. Ao contrário de sua saída do Brooklyn Nets, quando o time o trocou para o Toronto Raptors para o dispensar, ele queria ter controle sobre o que fazer.

“Por conta de tudo o que aconteceu em Brooklyn e estava entre os cinco melhores em pontos, assistências e três pontos, até sair daquele jeito, realmente foi péssimo, me machucou, além de outras coisas. Então, sob a perspectiva de homem contra valentão. Realmente, minha decisão não tinha nada a ver com torcida, para ser honesto”, afirmou.

Mas Spencer Dinwiddie acredita que sua volta também tem a ver com o seu estilo de jogo. Ele acha que Dallas encaixa melhor do que em qualquer outro lugar.

“Provavelmente, foi o basquete mais consistente que tive na NBA quando joguei pelo Mavs. Foi onde fui mais longe nos playoffs, ajudei a ir às finais do Oeste, tudo com a camisa de Dallas”, disse.

Hoje, o Mavs segue com Luka Doncic como o principal nome, mas Kyrie Irving e Klay Thompson são as próximas opções ofensivas. Então, Dinwiddie sabe que sua função no Mavericks pode não ser a mesma de 2021/22. Mas ele vê uma chance de vencer.

Em seu período no Lakers, por exemplo, o armador não obteve o sucesso que gostaria. Em 28 jogos, ele saiu do banco em 24 deles. Mas em termos de números, não foi tão ruim. Afinal, em cerca de 24 minutos, ele produziu 6.8 pontos e 2.4 assistências e acertou 38.9% de três. Basicamente, ele estava ali para arremessar do perímetro.

De volta ao Mavs, Dinwiddie declara estar muito feliz e fará de tudo para vencer em Dallas.

“É um dos melhores times que já joguei. Então, se precisar de acelerar o jogo, se Luka estiver cansado ou algo assim, eu posso fazer. Se precisarem que eu fique aguardando na linha de três por causa de Kyrie, eu o farei. Então, se Klay estiver ‘quente’ e precisar que eu passe a bola para ele, vou fazer. E se precisar que eu defenda, como fiz no Lakers, estarei aqui. Farei o que for necessário para ganhar aqui”, concluiu.

