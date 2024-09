Portland Trail Blazers: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Jumper Brasil encerra a série de projeções dos time da NBA com o elenco do Portland Trail Blazers e os salários dos jogadores. A equipe vai para mais uma temporada de reconstrução e aposta em boa posição no próximo Draft. Prova disso foram as poucas movimentações da franquia na agência livre. Foram apenas dois reforços relevantes e a inclusão de Malcolm Brogdon em um dos acordos.

Então, Deni Avdija chega como a principal contratação do Blazers para 2024/25. E foi justamente em sua troca que a franquia envolveu Brogdon, um dos seus principais jogadores na última campanha. Portanto, a aposta é realmente no futuro. Afinal, o ex-jogador do Washington Wizards tem apenas 23 anos e demonstra ter potencial para evolução.

Por outro lado, o Blazers acertou com um veterano: Devonte’ Graham. Para compor elenco e ajudar na carência de armadores, ele chegou como agente livre durante a offseason da NBA.

Falando em veteranos, apesar na aposta de desenvolver o jovem elenco para o futuro, Portland ainda conta com nomes mais testados na liga. São os casos, sobretudo, de Jerami Grant e Deandre Ayton. Pilares do quinteto titular do técnico Chauncey Billups, eles permanecem para a próxima temporada.

Vale lembrar, aliás, que o Blazers em um núcleo jovem promissor, mas ainda com pouca idade e experiência na NBA. Dos 19 jogadores que estão atualmente no plantel, a média de idade é de 24 anos. Grant, com 30 anos, é o atleta mais velho, enquanto o segundanista Scoot Henderson, Rayan Rupert e o novato Donovan Clingan são os mais novos, com 20 anos.

Clingan, portanto, é outra novidade para o elenco do Blazers em 2024/25. Selecionado na sétima escolha do último Draft, o pivô chega com a promessa de ser um dos rostos da franquia no futuro. Inclusive, para substituir Ayton, que é sempre especulado em possíveis trocas. Durante a Summer League, ele provou que tem potencial. Afinal, terminou a competição com médias de nove pontos, 12.3 rebotes e 4.3 tocos. Assim, foi selecionado para o segundo time ideal.

Portland Trail Blazers: elenco e salários

Posição Jogador Altura Idade Salário* G Shaedon Sharpe 1,98 21 6.6 G Anfernee Simons 1,90 25 25.8 G Scoot Henderson 1,90 20 10.2 G Rayan Rupert 1,98 20 1.8 G Devonte’ Graham 1,85 29 5.4 G Dalano Banton 2,06 24 2.1 F Henri Drell 2,06 24 1.8 F Matisse Thybulle 1,96 27 11.0 F Deni Avdija 2,06 23 15.6 F Bryce McGowens** 2,01 21 – F Jabari Walker 2,06 22 2.0 F Kris Murray 2,03 24 2.9 F Toumani Camara 2,03 24 1.8 F Jerami Grant 2,01 30 29.7 F Justin Minaya** 1,96 25 – C Robert Williams 2,06 26 12.4 C Deandre Ayton 2,13 26 34.0 C Duop Reath 2,11 28 2.0 C Donovan Clingan 2,18 20 6.8

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

Titulares: Scoot Henderson, Anfernee Simons, Deni Avdija, Jerami Grant e Deandre Ayton

Rotação: Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, Jabari Walker, Kris Murray, Robert Williams e Donovan Clingan

Técnico: Chauncey Billups

Avaliação Jumper Brasil: tank

