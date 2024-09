Atlanta Hawks: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Com algumas mudanças importantes em seu elenco e salários, o Atlanta Hawks é uma incógnita para a temporada 2024/25 da NBA. Foi uma offseason movimentada, que incluiu a vitória na loteria do Draft e a troca de Dejounte Murray, líder do time ao lado de Trae Young nos últimos dois anos. A equipe escolheu dar um passo para trás para tentar dar dois para frente no futuro, em um movimento que é chamado de Retool nos EUA.

Apesar da troca de Murray, a equipe ainda tem muitas peças jovens promissoras. Deve ser um ano de ainda mais protagonismo para Jalen Johnson. Além disso, Onyeka Okongwu também é um nome que pode crescer de importância com os rumores que tem ligado Clint Capela a uma saída da equipe.

Um dos grandes retornos da troca do armador para o New Orleans Pelicans, aliás, é Dyson Daniels, jovem destaque da seleção da Austrália durante as Olimpíadas. O ala-armador não é tão bom quanto Murray, mas seu encaixe é muito melhor com Trae Young. Isso porque ele é um ótimo defensor.

Publicidade

É claro que também há muita expectativa sobre a primeira escolha do Draft, Zaccharie Risacher. Mesmo em um processo de menor nível em relação aos outros anos, a chance de desenvolver um jogador como o francês é outro trunfo para Atlanta.

Por fim, também chegaram na troca de Murray, o veterano Larry Nance Jr e o pivô Cody Zeller. O jovem EJ Liddell seria outro reforço, mas já foi trocado para o Phoenix Suns por David Roddy. Além disso, Dominick Barlow também assinou com a equipe em um acordo two-way.

Publicidade

Saddiq Bey, que deve perder grande parte do ano com uma lesão grave no joelho, também deixou o time a caminho do Washington Wizards.

Leia mais sobre o Hawks!

Atlanta Hawks: elenco e salários

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Trae Young 25 1,85 43.0 PG Kobe Bufkin 20 1,96 4.2 PG Keaton Wallace** 25 1,91 – SG Dyson Daniels 21 2,01 6.0 SG Bogdan Bogdanovic 32 1,96 17.2 SG Vit Krejci 24 2,03 2.1 SG Garrison Mathews 27 1,98 2.2 SG Seth Lundy** 24 1,93 – SF Zaccharie Risacher 19 2,06 12.5 SF David Roddy 23 1,93 2.8 PF Jalen Johnson 22 2,03 4.5 PF De’Andre Hunter 26 2,03 21.6 PF Mouhamed Gueye 21 2,08 1.8 C Onyeka Okongwu 23 2,08 14.0 C Clint Capela 27 2,08 22.2 C Larry Nance Jr 31 2,03 11.2 C Cody Zeller 26 2,11 3.5 C Dominick Barlow** 21 2,06 –

* US$ em milhões

** Two-way

Publicidade

Projeção

O Hawks está, acima de tudo, focado em desenvolvimento. Mas não por muito tempo. E em meio a uma parte debaixo do Leste com muitas equipes de nível semelhante ou pior, é difícil pensar que Atlanta não possa chegar novamente a uma zona de play-in. A equipe esteve lá em cada uma das últimas três temporadas, desde que chegou as finais de conferência em 2021. Porém, o objetivo é chegar lá desenvolvendo sua jovem base e tentando mostrar indícios de que esse pode não ser o teto de Atlanta no futuro.

Titulares: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu

Rotação: Kobe Bufkin, Bogdan Bogdanovic, Vit Krejci, De’Andre Hunter e Clint Capela

Técnico: Quin Snyder

Publicidade

Avaliação Jumper Brasil: Briga pelo play-in do Leste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA