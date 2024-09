Trae Young não teria valor de troca tão alto quanto Hawks gostaria

O Atlanta Hawks está atrás de uma troca com Trae Young? Esse é um grande ponto de interrogação da NBA atual, pois, a depender do momento e fontes, as respostas são as mais variadas. Mas, independentemente disso, há um consenso: não existe uma legião de interessados em seus serviços. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o mercado ruim coloca a franquia e o astro à beira de uma encruzilhada.

“O valor de Trae é tão alto quanto a equipe gostaria. Então, essa é uma temporada bem importante para todos. Afinal, no ano que vem, vai ser elegível a mais uma extensão de vínculo. Ele está no contrato máximo ‘divertido’ agora. O próximo, no entanto, é aquele de pressão. Chamam assim porque acarreta estresse para os dois lados. Todos têm que pensar muito bem antes de assiná-lo”, explicou o experiente jornalista.

O Hawks iniciou a offseason decidido a trocar um dos seus armadores titulares. Dejounte Murray foi quem saiu, mas isso não foi uma escolha do time. Windhorst aposta que saiu quem tinha o maior valor de troca e, assim, retornava mais ativos em uma negociação. Com isso, os dirigentes da Geórgia caminham para um impasse envolvendo o seu líder em quadra diante dos resultados decepcionantes dos últimos anos.

“Às vezes, o time não sabe se o jogador quer ficar. E, às vezes, o atleta é quem não se prova valioso a ponto de um novo máximo. Ou seja, é uma situação complexa. Ainda mais, com as novas regras salariais da liga em que cada dólar pode fazer a diferença. Trae vai precisar ter uma grande temporada, antes de tudo, para merecer que Atlanta faça esse investimento”, concluiu o repórter.

Reconstrução

A possibilidade de troca de Trae Young gera controvérsia até na torcida do Hawks. Não é um assunto que leve a um consenso. No entanto, a situação do time faz com que a sua permanência faça sentido. Uma reconstrução, a princípio, está descartada por causa de recentes trocas. Por isso, para Tim McMahon, o armador precisa mais se provar para a própria franquia do que para os rivais.

“Não existe um mercado real para Trae no momento, mas ele não precisa restabelecer isso. A questão é reestabelecer o seu valor para Atlanta antes das negociações para a extensão. Mas, ao mesmo tempo, a franquia não está em uma boa situação. A equipe poderia até pensar em reconstrução, mas várias de suas escolhas de draft estão com San Antonio”, detalhou o jornalista.

O Hawks, então, opera em um cenário que faz pouco sentido. MacMahon vê uma equipe que dá todos os sinais que deveria reconstruir o elenco, mas não pode fazer isso agora. “Você percebe que Atlanta deveria estar trocando mais atletas, mas a equação é difícil. Não se pode ceder demais, pois isso não te beneficia. Só quem ganha com esse time enfraquecido, por enquanto, é o Spurs”, concluiu.

Veterano

Apesar das avaliações pessimistas, o discurso do Hawks é bem otimista para o público externo. Parece que o elenco mudou menos do que deveria. Nem a presença de uma primeira escolha do draft empolga. Mas todos acreditam que existe uma perspectiva positiva para a produção dentro de quadra. O diretor executivo da franquia, Steve Koonin, antevê uma equipe que vai empolgar os torcedores.

“O nosso time vai ser alto, longo e bem jovem. Ou seja, vamos ser uma equipe que vai entregar muita diversão para os nossos espectadores. Eu diria que há uma boa chance, por exemplo, de Trae ser o jogador mais velho do nosso quinteto titular em outubro. E ele só tem 26 anos, então já tem uma ideia de como vai ser”, previu o dirigente.

