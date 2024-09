Sacramento Kings: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Melhora do elenco e aumento dos salários são um reflexo do momento do Sacramento Kings. A franquia, afinal, precisou ser mais ativa no mercado diante de uma pequena crise. Os californianos deram fim a um jejum de quase duas décadas ao se classificar para os playoffs em 2023. No entanto, voltou a ficar de fora do TOP 8 após apostar unicamente na manutenção do seu elenco.

Por isso, dessa vez, a equipe fez mudanças substanciais em seu elenco. Houve a saída, para começar, do insatisfeito Sasha Vezenkov para a chegada de Jalen McDaniels. Não se trata de um reforço de elite, mas suprirá a necessidade de alas de ofício na rotação. Depois, então, veio o grande movimento: a negociação de sign-and-trade que trouxe DeMar DeRozan para o time de Sacramento.

Essa nova postura, no entanto, não significou um descuido da manutenção dos valores do elenco. Pelo contrário. O Kings conseguiu uma renovação tida como difícil com Malik Monk, pois o ala-armador era bastante cobiçado no mercado. Em seguida, utilizaram o restante do espaço na folha salarial para reestruturar e alongar o contrato do astro Domantas Sabonis. Foram movimentos sólidos, embora óbvios.

Com isso, Sacramento parece comprovar que aprendeu a lição da última temporada. Só manter o elenco e apostar no crescimento orgânico de um elenco já nem tão jovem não é o bastante. Portanto, dentro do possível, realizou movimentos arrojados no mercado. Ninguém sabe como vai ser o encaixe de DeRozan, mas, a depender do resultado, o Kings pode voltar a ser uma boa surpresa da NBA.

Sacramento Kings: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G De’Aaron Fox 1,90 26 34.8 G Keon Ellis 1,98 24 2.1 G Jordan McLaughlin 1,83 28 2.1 G Kevin Huerter 2,01 26 16.8 G Malik Monk 1,90 26 17.4 G Devin Carter 1,88 22 4.7 G Colby Jones 1,98 22 2.1 F DeMar DeRozan 1,98 35 23.4 F Jalen McDaniels 2,06 26 4.7 F Isaiah Crawford** 1,98 22 – F Keegan Murray 2,03 24 8.8 F Trey Lyles 2,08 28 8.0 F Isaac Jones** 2,03 24 – C/F Domantas Sabonis 2,08 28 40.5 C Alex Len 2,13 31 2.1 C Orlando Robinson 2,13 24 2.1

*US$ em milhões

** Two-way

Projeção

O Kings tinha grandes perspectivas de futuro depois de voltar aos playoffs, em 2023. Mas só precisou de um ano para entender que, em um equilibrado Oeste, a melhoria contínua é uma exigência. A margem de erro é bem curta, afinal, para quem não está entre os três ou quatro melhores da conferência. Sacramento investiu e está melhor. Tem tudo, por isso, para chegar aos playoffs. Voltar ao mata-mata é uma obrigação.

Titulares: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis

Rotação: Malik Monk, Keon Ellis, Trey Lyles, Devin Carter, Jalen McDaniels, Alex Len

Técnico: Mike Brown

Avaliação Jumper Brasil: briga por playoffs

Publicidade

